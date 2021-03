Stellar Hunter: rangerem proti své vůli | Recenze

Co baví Prvky náhody

Objevování nových planet

Technicky nenáročné Co vadí Nudná herní náplň

Neatraktivní hratelnost

Grafické zpracování

Za krátko stereotypní

Otravné lootování 6 /10 Hodnocení

V dnešních těžkých časech by člověk nejraději vyrazil někam hodně daleko od civilizace, nejlépe na jinou planetu. Nám se něco podobného poštěstilo, porušili jsme vládní nařízení, překročili hranice okresu a vydali se na dobrodružnou cestu vesmírem. Pochopitelně pouze virtuálně, nicméně i to je v dnešní době úspěch. To nám ještě nikdo nezakázal a věříme, že snad ani nezakáže. Mobilní hra Stellar Hunter je ideální možnost, jak se podívat do trochu jiných krajin a zároveň se přitom částečně zabavit. Výsledné pocity jsou víceméně rozporuplné, i tak hra nabízí několik zajímavých mechanik, které mohou zejména žánrově podobně laděné hráče oslovit.

RPG v krvi

O Stellar Hunter se postaralo čínské vývojářské studio LTGAMES GLOBAL, které stojí např. za tituly Fury Survivor: Pixel Z nebo Immortal: Reborn. Pokud jste o tomto týmu nikdy neslyšeli, rozhodně se nemusíte cítit trapně. Nejste totiž jediní. Faktem ovšem zůstává, že portfolio LTGAMES GLOBAL zahrnuje cca desítku mobilních her, povětšinou RPG žánru.



Každá správná RPG začíná tvorbou postavy

Ani Stellar Hunter není žádnou výjimkou a prezentuje se jako klasické mobilní RPG. Vžijete se zde do role vesmírného rangera, který bude společně se stále rozrůstající se jednotkou brázdit jednotlivé planety, lootovat co se dá, bojovat s tamějšími grázly a celkově si tak nějak hrát na drsňáky toho nejhrubšího zrna.

Příběh zde pochopitelně sehrává nějakou tu menší roli, pozornost mu však věnovat nemusíte. Vývojáři se sice prostřednictvím komiksových prezentací snaží navodit tu správnou rangerskou atmosféru, později však stejně pochopíte, že se lze obejít i bez příběhu. Celá hratelnost se totiž bude rychle točit stále stejným směrem, a to okolo stereotypního plenění nejrůznějších planet. Náplň víceméně prostá, díky několika povedeným mechanismům po několik chvil i zábavná.

Grafická prezentace rozhodně není nejsilnější stránkou Stellar Hunter. Výrazně stylizovanou a komiksově laděnou estetiku bychom běžně přivítali s nadšením, v této podobě působí ale více něž skromně. Za vším stojí zejména zvolená 2D perspektiva v kombinaci s top down pohledem na mapu. Po jednotlivých planetách se tak budete pohybovat po šachovnicové mapě a budete sledovat, jak vaše jednotka v laciných animacích kráčí kamsi do dáli.

Na cestě po vesmíru

Hlavní náplní je volný pohyb po mapách jednotlivých planet a řešení mnoha zapeklitých překážek života rangerů. A právě zde přichází jednoznačně nejsilnější prvek Stellar Hunter, a to je prvek náhody, který do hratelnosti vnáší výraznější variabilní hratelnost.



Grafické orgie nečekejte, prim hraje jednoduchost

Tato skutečnost má za následek trochu jiné nároky na samotné plánování jednotlivých akcí. Nikdy totiž až do poslední chvíle netušíte, co se může během přepadení tábora stát a na jakou překážku tentokrát narazíte. Hra je plná náhodných možností a počítat je třeba skutečně se vším. Ruku v ruce s elementem náhody potom kráčí i samotná herní strategie a jednotlivá rozhodnutí.

Rangeři jsou nuceni konat, volit nejmenší zlo či interagovat s okolím apod. Všechny tyto činnosti tak mají do jisté míry větší či menší dopad na následné dění. Stellar Hunter, jednoduše řečeno, nebudete mít nikdy pod kontrolou, právě naopak, hra bude mít v hrsti vás a vy budete pouze mírnit dopady jednotlivých determinací.

Výraznou složkou hry je soubojový systém. Ten se uskutečňuje formou tahových soubojů a je takový, řekněme nemastný neslaný. Popravdě je vlastně tím nejotravnějsím na celé hře. A to nejen svou primitivností, ale zejména častou frekvencí opakování. K dispozici je dvojice útoků a jedna speciální schopnost, takže víceméně standardní set. Jednotlivé bojůvky jsou však trestuhodně stejné a po čase spíše ubíjející. Většina hráčů tak bude raději sahat po rychlé automatické bitvě, kterou stejně vždy vyhrajete, takže co řešit.

Vítej mezi námi

Důraz je kladen taktéž na taktické budování vlastní flotily. Z utrženého lootu lze vybavovat vlastní jednotky, vybírat pro ně zbraně, ošacení apod. Vývojáři nezapomněli ani na systém upgradování či alespoň elementárního craftingu. A dojdou-li zlaťáky, můžete pochopitelně sáhnout do kapsy a zacinkat těmi skutečnými. Mikrotransakce jsou zde stejně průhledné jako celý lootovací systém, na kterém je titul založen.



Bohužel stereotyp se dostaví až nepříjemně rychle

Naštěstí jsme tak byli alespoň ušetřeni otravných reklam, kterých Stellar Hunter prost. Po grafické stránce bohužel nečekejte žádnou slávu, ale spíše jednoduché, nenáročné a účelově minimalistické ztvárnění. Vývojáři nechtějí ohromovat grafickým pozlátkem, ale spíše hratelností, což se bohužel díky stereotypnímu obsahu a nulové dynamičnosti daří jen kraťoučkou chvilku.

Hra je svým uspořádáním koncipována na výšku zařízení, ovládání potom rozhodně nepřekvapí. Celý koncept je víceméně intuitivní, i když v začátcích možná nepřehledný díky většímu množství možností. Po úvodním prokousání se balastem jde ale vše jako po másle. Podobně se věc má i z hlediska nároků na herní zařízení, které nejsou nejvyšší. Na Huawei P30 Lite titul běžel bez větších problémů a s minimálním zahříváním. V náročnosti tak problém rozhodně není, výkonnější redakční zařízení jako Samsung Galaxy S20 a Huawei P40 se nezapotily vůbec.

Verdikt Stellar Hunter je průměrným mobilním RPG s tahovým soubojovým systémem. Několik dobrých nápadů však vývojáři zabili stereotypní hratelností, otravným lootováním a hlavně stále se opakujícími bojůvkami. Titul tak jistě dokáže na několik hodin zabavit, velkým hitem se ale rozhodně nestane.

Hra byla recenzována na telefonech Huawei P30 Lite, Samsung Galaxy S20 a Huawei P40.