Strategický spinoff Gears Tactics láká startovním trailerem

Taktická odnož sci-fi série Gears zamíří už brzy do obchodů a tvůrci se rozhodli tento fakt připomenout startovním trailerem. O co jde? Je to takový XCOM ve světě Gears of War. To je první věc, která člověka napadne. Nicméně Gears Tactics vypadá rozhodně velmi dobře. Bude se odehrávat ještě před příběhem Marcuse Fenixe, takže si zabojujeme se starými známými Locusty. Ve hře se představí noví hrdinové, se kterými máme prožít více než 40 hodin kampaně a budeme je moci všelijak upravovat a vylepšovat.

Gears Tactics vyjde 28. dubna příštího roku na PC a obohatí Xbox Game Pass.