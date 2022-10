Strategie Age of Empires míří na mobily a konzole. Vrátí se také Age of Mythology ve vylepšené verzi

Microsoft na prezentaci ke 25. výročí značky Age of Empires představil příjemné novinky.

Už dlouhou dobu se spekulovalo o tom, že by série Age of Empires měla zavítat na Xbox. Dnes už je to jisté. Age of Empires II: Definitive Edition vyjde 31. ledna na Xbox Series S|X. Následovat ji bude Age of Empires IV, ale datum vydání jeho konzolové verze zatím neznáme. Microsoft si toto oznámení nechal uniknout předčasně, protože už během včerejšího dopoledne se dostalo na veřejnost ohodnocení nové verze druhého dílu. Zbytek prezentace se ale podařilo udržet v tajnosti.

Jako další přicházejí na řadu mobilní hráči. z Age of Empires Mobile jsme zatím viděli jen krátký teaser, takže zatím těžko můžeme soudit, co od této verze očekávat. Půjde o zcela novou hru vytvořenou přímo pro mobilní zařízení. Pracuje na ní studio World's Edge, které v minulosti pomáhalo i s ostatními projekty v sérii. O datu vydání nepadlo ani slovo. Teaser pouze uzavírá nic neříkající hláška "coming soon".

Stále existuje i spousta fanoušků, kteří netrpělivě očekávají návrat Age of Mythology, které do strategické hratelnosti zakomponovalo síly božstev z různých částí světa. Sice nás nečeká plnohodnotné pokračování, ale původní příběhy si budeme moci projít ve vylepšeném Age of Mythology: Retold.

I když už původní hra vylepšenou edici dostala i s novým rozšířením, podle Microsoftu si zaslouží větší péči ve stylu definitivní edice Age of Empires II. Máme tedy očekávat vylepšenou grafiku a nové herní prvky. Ani tentokrát datum vydání neznáme. Je ale jasné, že Retold bude od prvního dne součástí nabídky Game Passu.

Jak jsme psali už nedávno, do Age of Empires IV míří výroční update. Pokud hru vlastníte, všechny novinky dostanete zdarma. Mimo dvojice nových národů, což jsou Malijci a Osmané, zahrnuje několik nových map, mezi kterými najdete třeba i Lipany. S tímto updatem také do hry zamířila oficiální čeština.

Zdroj: Xbox Wire