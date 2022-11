Strategie Civilization VI vítá nové vůdce. Je mezi nimi Julius Caesar nebo Abraham Lincoln

V rámci velkolepých strategií se studiu Firaxis zadařilo i s šestou Civilizací. Ani 6 let po vydání s ní ale nehodlají skončit. V rámci nového Leaders Passu vyjde 6 DLC, které značně rozšíří výběr vůdců vašich národů. Jeho první část jménem Great Negotiators je k dispozici už dnes. Tady najdete Abrahama Lincolna, prezidenta Spojených států, spolu se sultánem Saladinem z Arábie a Nzingou Mbande, která je královnou Konga. K nim se přidá navíc i Julius Caesar, kterého dostanete po propojení hry s vaším 2K účtem.

Všechny části Leaders Passu by měly vyjít do konce března příštího roku. Celkově přibyde 12 zbrusu nových lídrů a 6 "nových pojetí klasických vůdců". Těžko říct, co si pod tím představit, ale pravděpodobně půjde o již známé tváře s odlišnými vlastnostmi.

Kromě výše jmenovaných se v budoucích DLC můžete těšit třeba na Tokugawu z Japonska, Ramsese z Egypta nebo anglickou královnu Alžbětu I. Kompletní přehled nových vůdců najdete už nyní na Steamu. Pokud ale budete chtít nový obsah využít, musíte pro hraní mít všechna předchozí velká rozšíření jako Gathering Storm nebo Rise & Fall.

Také je docela zvláštní, že zatím Leaders Pass vyjde jen na PC a mobilní platformy, i když Civilization VI vyšla i na konzole. Za zmínku jistě stojí i to, že pokud jste si pořídili verzi Civilization VI Anthology, tak za nový obsah nebudete muset platit nic navíc.