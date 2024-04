Strategie Men of War II vyjde za pár týdnů. Válčit budeme na západní i východní frontě

Série Men of War je tady s námi už dlouhé roky. Velké pokračování s číslovkou II to ale nemělo jednoduché. Mimo jiné z toho důvodu, že studio Best Way, které za ním stojí, pochází z Ukrajiny. Vydání se tedy muselo několikrát odložit. Nyní už by se nové Men of War mělo dostat mezi hráče. Novým datem vydání je 15. květen, tedy za necelé tři týdny. Zahrát si budeme moci pouze na PC.

Vývojáři chtějí hráče nalákat historickou přesností, kterou předvedou ve trojici příběhových kampaní, přičemž v každé z nich budeme velet jinému národu. S americkými vojáky se vylodíme v Normandii. V sovětské kampani se pokusíme udržet východní frontu a jako poslední si vyzkoušíme roli důstojníka Wehrmachtu během ústupu k Berlínu.

Věrnost bude vidět také na zničitelném prostředí a na jednotkách, která mají být velmi rozmanité. Od klasických vojáků budou k dispozici i specialisté či podpůrné jednotky. Složení bude pro každou stranu jiné. Hraní i tentokrát bude probíhat v reálném čase a ukočírovat celou situaci má být vcelku náročné. Zároveň ale chtějí tvůrci dát možnost i méně zkušeným stratégům, a tak ve hře najdete i různé modifikátory, kterými si hraní můžete ulehčit.

Kromě singleplayeru se můžete pustit i do online bitev proti ostatním hráčům. Dobrou zprávou je, že hned od prvního dne bude Men of War II mít oficiální podporu komunitních modifikací, které si jednoduše budete moci do hry přidat skrz Steam Workshop.