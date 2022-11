Strategie The Settlers: New Allies odhalila datum vydání. Vyjde i na konzole a český překlad nemá chybět

Pokračování série The Settlers už jsme tady měli mít dlouhou dobu. Ubisoft ale nakonec celý projekt značně předělal a výsledek nám předvedl s novým videem.

The Settlers patří mezi oblíbené strategické série, kde víc než o boj jde o budování městečka a rozvoj ekonomiky. Ještě, než se dostaneme k podrobnostem, prozradíme vám to nejdůležitější. New Allies vyjde 17. února příštího roku na PC, Xbox One, Xbox Series S|X, PlayStation 4, PlayStation 5 a Nintendo Switch. Jak napovídá karta hry v obchodě Ubisoftu, noví Settlers budou mít oficiální český překlad.

Původně jsme se o této hře dozvěděli na Gamescomu 2018. Poté se ale vývojáři ozývali s novinkami jen zřídkakdy. Původní vydání v roce 2020 bylo neustále posouváno. Začátkem letošního roku proběhlo několik betatestů, ale kvůli negativní zpětné vazbě Ubisoft projekt odložil na neurčito. Nyní očividně přišel čas, kdy nám chtějí předvést, jak reboot série Settlers podle nich má vypadat.

Na pohled vypadají New Allies velmi pohádkově, což záleží na preferenci každého hráče, jestli se mu tato stylizace bude líbit. Mezi vylepšeními, která Ubisoft udělal v rámci reakce na zpětnou vazbu od hráčů, je třeba plynulejší hratelnost, lepší uživatelské rozhraní nebo možnost zakládat soukromé PvP zápasy. Jednotky unikátní pro každou frakci by měli působit lépe díky rozdílným speciálním schopnostem. Kompletně předělaný pak bude celý systém výzkumu nových technologií.

I když nebude chybět příběhová kampaň, tak to spíš vypadá, že noví Settlers budou zaměření spíš na hraní v multiplayeru. Misí v kampani totiž bude jen 13. V tomto dobrodružství máme potkat osobité postavy a rozmanité kultury. Ani počet map pro skirmish a hardcore mód nás nijak neoslnil. Těch bude celkem 12.

Kromě oznámení konzolových verzí padlo i to, že New Allies budou podporovat hraní skrz všechny platformy a stejně tak se vám mezi různými verzemi bude přenášet váš postup.

Zdroj: Ubisoft