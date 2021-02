Strategie Total War: Warhammer III odhalena, podívejte se na trailer

Ve hře Total War: WARHAMMER III bude každé vaše rozhodnutí určovat podobu nadcházejícího konfliktu, který otřese realitami. Od záhadných Zemí východu po démony zamořenými Říšemi Chaosu, hráči si osahají dosud neozkoušené rasy a budou formovat výsledek válečného konfliktu.

Představeny budou nové ikonické rasy z deskových her World of Warhammer Fantasy Battle (včetně Kisleva a Kataje, které zde zažijí svůj videoherní debut) společně s frakcemi Chaosu – Khornem, Nurglem, Slaaneshem a Tzeentchem. Hráči povedou válku s tou nejrozmanitější sestavou legendárních hrdinů, gigantických monster, létajících příšer a magických schopností, těšit se tak můžete na nové jednotky a jejich unikátní schopnosti.

„Naše vize byla od začátku taková, že jsme chtěli vytvořit sérii, která bude pro hráče neuvěřitelnou cestou světem, který všichni tolik milujeme,“ řekl vedoucí projektu Ian Roxburgh. „Obrovská podpora našich hráčů, která zajistila úspěch prvních dvou dílů, posunula naše ambice do nových výšin. Nemůžeme se dočkat, až si to všichni zahrají.“

„Zručnost, nadšení a autentičnost světa Warhammeru, které studio Creative Assembly během těch let vložilo do proslulé franšízy Total War Warhammer, byly pro nás ve společnosti Games Workshop a pro fanoušky po celém světě potěšením,“ prohlásil Jon Gillard, globální ředitel licencování. „Vytváření a vyvíjení armád Kataje a Kisleva pro tento projekt byla pro naše designéry opravdu zábava a těšíme se, až v tomto obrovském třetím díle série vytáhnou do pole.“

Na začátku nové velkolepé kampaně dostanete za úkol zachránit, nebo využít sílu umírajícího boha. Každá z ras nabízí jedinečnou cestu děsivou Říší Chaosu, která vyvrcholí v závěr, jež rozhodne o osudu světa.

Total War: Warhammer III vychází už v letošním roce a zahrajete si na PC, konkrétně skrze Steam nebo Epic Games Store.

