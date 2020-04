Streamovací appka Facebook Gaming chce být novým soupeřem pro Twitch

Facebook oznámil spuštění nové appky pro streamování her jménem Facebook Gaming, která je právě nyní dostupná na Google Play, prozatím pouze na operační systém Android. The New York Times poodhalil fakt, že momentálně využívá Facebook jako základ svých neuvěřitelných 700 milionů uživatelů, a přesně na tuto skutečnost při startu spoléhá.

Facebook Gaming byl plánoval původně na červen, avšak kartami zamíchal zcela nečekaný nový hráč. Mluvíme zde o novém koronaviru, jenž způsobil dramatické navýšení počtu streamů her a celkově online obsahu.

"Zabývat se gamingem se pro nás stalo prioritou, protože vidíme hraní jako formu zábavy, která skutečně spojuje lidi. Během karantény zaznamenáváme velký nárůst streamování her," prohlásila Fidji Simo, vedoucí mobilní divize Facebooku.

Appka nebude obsahovat reklamy. Facebook vsadil na peníze z takzvaného "star system", který umožní divákům podpořit streamera, z čehož Facebook samozřejmě ukousne kousek pro sebe.

"Nechceme být v pozadí na kartě Chrome, když někdo zrovna dělá domácí úkoly nebo něco jiného," dodává ředitel Facebooku Vivek Sharma. "Pokud používáte mobilní zařízení, máte aplikaci otevřenou a aplikaci používáte, je v popředí. Na svém mobilním telefonu nemůžete dělat nic jiného, a právě v tom je ta síla!"

Zda bude Facebook Gaming důstojnou konkurenci pro Twitch ostatně ukáže až čas.