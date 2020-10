Streamovat na YouTube a Twitch budete moci hned při vydání PS5

Sony potvrdilo, že všechny mediální aplikace či aplikace pro streamování videí budou pro čerstvé majitelé PS5 plně k službám již první den vydání konzole. Jen co PS5 vyjde, budou mít všichni plný přístup do aplikací Netflix, Disney+, Spotify a Apple TV, samozřejmě podle země prodeje. To samé platí i pro Twitch a YouTube, které navíc budou podporovat streamování hráčových aktivit.

To je dobrá zpráva pro všechny streamery a všechny ty, kteří se budou chtít pochlubit svou novou konzolí. Sony dále říká, že tyto aplikace nebudete muset ani stahovat z PlayStation Store, protože všechny budou okamžitě k dispozici již v samotném základu systému.