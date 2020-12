Středověká týmová akce Hood: Outlaws & Legends v prvním traileru

S kooperačními online rubačkami se poslední dobou roztrhl pytel a se svou troškou do mlýna přichází i studio Sumo Digital. To chystá akční multiplayerovou PvPvE akci Hood: Outlaws and Legends, ve které se s týmem kamarádů vydáte napříč středověkým světem bojovat se zlem.

Cílem týmu je vždy ukořistit poklad od utlačující místní vlády. Do hry se většinou dostanou dva týmy po čtyřech hráčích, kteří bojují proti sobě a paralelně i počítačem ovládaným nepřátelům kolem. To vše během hledání pokladu, který je třeba vrátit na potřebné místo. K mání jsou čtyři hrdinové, kde každý nabízí doslova "tisíce různých variací", takže nudy bychom se dočkat neměli.

Samozřejmostí bude postupné vylepšování hrdinů, hledání nových zbraní, brnění a lootu, díky kterému budete dosahovat vyšší úrovně. Po vydání hry se slibují také dodatečné herní režimy, mapy, postavy a eventy.

Hra se zatím chystá na jaro příštího roku pro PC a obě generace konzolí.