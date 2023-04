Street Fighter 6 si můžete na PlayStationu zahrát v rámci demoverze zdarma. PC a Xbox si týden počkají

| 1428: Shadows Over Silesia od @KUBIGames vyšlo kromě Steamu už i na GOGu bez DRM ochrany. Momentálně se prodává s 20% slevou.

| THQ Nordic chystá na 11. srpna vlastní prezentaci. Mezi ukázkami se mihl nový Trine nebo Alone in the Dark. Dojde ale i na oznámení dalších novinek.