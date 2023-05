Střílečka Kvark od českého studia Perun Creative dostala datum vydání předběžného přístupu a akční trailer

Jen to jen měsíc a pár dní, co tvůrci bezdomoveckého survivalu Hobo: Tough Life oznámili svoji novinku, ve které se podíváme do komplexu, kde se i přes veškeré zabezpečení situace lehce zvrtla. Jak už jsme vám dávali vědět v původní zprávě, Kvark nejdříve vyjde v předběžném přístupu na Steamu a po novém traileru už známe i datum, kdy si ho budeme moci zahrát - 2. června, zatím pouze na PC.

Kvark podobně jako většina stříleček ze staré školy vsází na retro stylizaci, která dokreslí atmosféru alternativní České republiky 80. let, kdy se tento příběh odehrává. Vývojáři ale nezvolili klasický pixelart, jak to u tohoto žánru dnes většinou bývá. Hráči nejvíce Kvark přirovnávají k Hrotu, což je další hra od českého tvůrce. V diskuzích si můžete všimnout i toho názoru, že lidem připomíná první Half-Life.

V předběžném přístupu zatím najdete úvodní kapitolu. Postupem času se obsah bude rozrůstat a brát ohled se samozřejmě bude na zpětnou vazbu komunity. Celkově má být kapitol 5. Na vydání finální verze si máme počkat zhruba další rok. Také stojí za zmínku, že cena Kvarku se po vydání plné verze pravděpodobně zvedne, takže pokud chcete ušetřit, není na co čekat.