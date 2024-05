Střílečka XDefiant od Ubisoftu vyjde koncem května. Free-to-play novinka se dostane na PC i konzole

Po několika testech, odkladech a dost pravděpodobně i předělávkách se konečně blíží premiéra hry XDefiant, free-to-play střílečky od Ubisoftu, ve které se spojuje několik světů jeho největších značek. Od 21. května si ho bude moci každý osahat zdarma na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series S|X. S vydáním bude obsahovat 14 map, na které se podíváme v rámci pětice různých herních módů. Jelikož jde o online live-service záležitost, můžeme očekávat do budoucna přísun dalších novinek.

XDefiant je přímou konkurencí pro klasický multiplayer série Call of Duty a podle ohlasů z již zmíněného testování to Ubisoft neuchopil za špatný konec. Akce je to rychlá a střílení zábavné. Navíc jsou tady lákadla pro fanoušky ostatních značek této společnosti. Přidáte se totiž do jedné z pěti frakcí, přičemž Libertad zastupuje Far Cry, Phantoms odkazují na Ghost Recon, Echelon pak na Splinter Cell. Cleaner se inspirují The Division a celé to uzavírají hackeři z Dedsecu, organizace známé ze série Watch Dogs.

Přidávání obsahu bude fungovat na v současnosti oblíbeném principu sezón, které kromě novinek znamenají také příchod dalšího battle passu s kosmetickými doplňky. Vývojáři aktuálně mají v plánu každé 3 měsíce vydat novou sezónu, přičemž alespoň v každé z prvních čtyř můžeme očekávat jednu novou frakci, trojici zbraní a tři dodatečné mapy. Příslib je to hezký, ovšem je nutné, aby se XDefiantu podařilo udržet hráče, jinak se Ubisoftu dlouhodobá podpora určitě nevyplatí. Za zkoušku každopádně ale určitě stojí, obzvlášť pokud patříte mezi fanoušky rychlých FPS stříleček.