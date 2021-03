Stronghold: Warlords - nejzbytečnější strategie tohoto roku | Recenze

Co baví Dobývání území

Přetahování se o nadvládu s nepřáteli Co vadí Špatná umělá inteligence

Nezáživná kampaň

Příliš omezený prostor ke stavění

Zaostalá grafika

Špatný technický stav 3 /10 Hodnocení

Stronghold je vynikající hrou z roku 2001, ve které stavíte středověký hrad, staráte se o ekonomiku a bráníte se proti nájezdům nepřátelských armád. Pro mě to byla snad první hra, kde jsem stavěl majestátní hrady (a nejen tvořil armády na ničení nepřátel) a i dnes dokáže pobavit. Ostatně ve své HD edici ani nevypadá vůbec špatně.

Série si prošla dlouhou evolucí a ačkoli i za novým dílem stojí studio Firefly, z evropského středověku se přesunula do Asie. Nicméně změn je víc. Nyní nejde o stavění majestátního hradu, ale jde o boj. Více než původnímu Stronghold je hra podobná Age of Empires. Nicméně vůbec jí to nesedí a v žádném případě nepůsobí jako moderní hra.

Odložte kladiva a popadněte meče

Nebudu lhát, vynechal jsem poslední Stronghold Crusader II i pár dílů předtím. Nejvíc času jsem strávil v původního Strongholdu a dost jsem hrál i první Stronghold Crusader. Vždy to pro mě byl příjemný kompromis, kdy hra nebyla ani příliš komplexní budovatelská strategie jako Pharaoh nebo moderní Nebukadnezzar ani hra čistě o boji jako Warcraft 3.



Příběh se týká zejména historie Číny, ale také Japonska a Mongolska

Série má samozřejmě tu nevýhodu, že těžko přinese něco víc, než co od ní chceme. Těžko říct, zda je princip Stronghold odolný vývoji žánru a vývojáři si to uvědomují také. Série se od mé poslední návštěvy hodně změnila, nicméně při jejím hraní si připadáte, jak kdyby si žánr strategií žádnou evolucí neprošel. A to nemluvím jen o grafice úrovně roku 2010 a animacích úrovně 2002, ale celkové herní náplni, možnostech a umělé inteligenci.

Už název Warlords jasně naznačuje válečné zaměření, ale člověka mrzí, že stavění je z nějakého důvodu zaostalé a nezáživné. Místo konstrukce nádherného hradu máte na každé mapě jen velmi omezený prostor ke stavění (pokud nemáte režim volného stavění), který vám nestačí ani k základním potřebám. Možnost stavět nějaký hrad snad není ani zdůrazněna, k postavení hradeb vám spíše překáží velké lesy či kameny, hradby jsou na mnoha površích šišaté, a dokonce se mi stalo, že lučištníci kvůli zkosení nemohli na část hradeb vylézt.

Stavění je z nějakého důvodu zaostalé a nezáživné. Místo konstrukce nádherného hradu máte na každé mapě jen velmi omezený prostor ke stavění

Hra má v tomhle mnohem blíže k již zmíněnému Age of Empires či Warcraft 3. Musíte shánět suroviny jako dřevo na stavbu budov, kameny na stavbu hradeb a peníze skoro na všechno. Snad jediným větším rozdílem je potřeba obyvatel. Nemáte pracovníky, vše funguje automaticky a vy jen musíte zaručit, že obyvatelé mají dost potravy a jsou spokojení. Neumírá se tu na hlad, ale nízký veřejný pořádek způsobí, že nikdo nepracuje ani není koho rekrutovat. Představte si obyvatele jako surovinu, která narůstá a klesá v závislosti na veřejném pořádku.



Základní stavění by bylo zábavné, kdybyste neměli příliš omezený prostor

Mechanika není příliš komplexní, každopádně má své logické parametry. V základu potřebujete spokojené obyvatele, aby vám dávali peníze, za které v kasárnách rekrutujete vojáky. Když chcete lepší, potřebujete vyrábět zbraně a zbroje. Abyste je mohli vyrábět, potřebujete železo a výrobny. Zde však brzy narazíte na to, že na uspokojení všech potřeb je oblast pro stavění příliš malá a v rámci ní mohou suroviny i úplně dojít. A zde dojde na klíčový prvek hry – vojevůdci („warlords“).

Dobývejte a vládněte

Vývojáři po vás ve skutečnosti žádné stavění pevnosti nechtějí. Naopak vás navádí, abyste obsazovali sídla vojevůdců. Jedná se o mocného vojáka na věži, často střeženého jednotkami. Když ho zabijete a stojíte u něj, abyste ho přetáhli na svou stranu, získáte zejména silný opěrný bod, kde se můžete opevnit. Také však můžete po vojevůdci požadovat zásoby materiálu či posily jednotek nebo cílený útok, vše záleží na druhu vojevůdce. Mechanika je vlastně stejná i pro vás a nepřátelské frakce. Stavění opevnění je na ochranu vašeho vojevůdce, který nesmí zemřít.



Budování hradeb je dost těžkopádné, hra je hlavně o boji

V praxi jde ve hře zejména o verbování jednotek, jejich dobré ovládání a chránění významných bodů. Celá tato mechanika mi nejlépe připomíná Ancestors Legacy, kde s jednotkami vojáků dobýváte pevnosti a postupně s převahou surovin porazíte nepřítele. Jenže Ancestors je hra, která ví, co chce. Odlišnost jednotek dává smysl a celkově je boj radostí díky pestrému vylepšování, možnostem přikázat jednotkám dělat formace nebo přichystat pasti. To Stronghold: Warlords nemá.

Jednotky nemají dostatečné možnosti ovládání a umělá inteligence způsobí spíš bolesti hlavy

Warlords je blíže k Age of Empires. Postavíte armádu z jednotlivě naverbovaných vojáků a ty posíláte do boje. Impozantní armády vybudujete až za dlouho. Problém je, že jednotky nemají dostatečné možnosti ovládání a umělá inteligence způsobí spíš bolesti hlavy. Když je někdo napadne a utíká pryč, ženou se za ním do jisté smrti, nebo se naopak nechají pomalu zabít, když nepřítel stojí dál a střílí z luku.



Vojevůdci jsou výrazným prvkem hry a jejich ovládání je klíčem k vítězství

Ano, dříve nám to stačilo. Jenomže u her jako Age of Empires doplňují tuto mechaniku jiné prvky. V základu například to, že nemáte omezené stavění a můžete svádět boje o suroviny a armády tím pádem budujete v rozsáhlejším měřítku. Stronghold: Warlords hlavně působí, že neví, co chce. Nedává vám prostor ke stavění a vybudování silnější ekonomiky a namísto toho vás žene do boje, který však není dostatečně promyšlený, aby hru zachránil.

Zážitek, která nedokáže uspokojit

Velký problém je, že nejasná cesta se odráží všude. Zadání misí často nedává smysl. Například mise, kdy máte posbírat určité množství zbraní a zároveň dobýt několik sídel vojevůdců. No jo, ale já zbraně potřebuji na vybudování armády. Celá mise byla neskutečně zdlouhavá, kdy jsem v praxi pochopitelně nejdřív zničil nepřátele a následně jen čekal, až se vytvoří nové zbraně.



Náplň misí je velmi chabá a celkově neuspokojivá

Přičemž vývojáři nechápou potřebu triumfu. Nikdy jsem nepocítil, že jsem dokázal něco výjimečného. Stále si pamatuji na misi, kde jsem měl 15 minut bránit hrad proti „silným“ hordám nepřátel. Jenomže hordy nebyly ani dost silné na to, aby prorazily první hradbu mého opevnění. Kdyby mi Gandalf řekl, ať očekávám jeho příchod na úsvitu pátého dne a za úsvitu se dívám na východ, přijel by s 2000 jezdci a sotva by poznal, že se nějaká bitva odehrála.

Je běžné, že dvacet minut sbíráte suroviny a náhle jen vidíte nápis „Victory!“ a si říkáte proč.

Cíle se přitom opakují, neděláte nic moc nového. Kampaň není zajímavá proti takovému Warcraftu 3 nebo alespoň nedávnému Iron Harvest. Je běžné, že dvacet minut sbíráte suroviny a náhle jen vidíte nápis „Victory!“ a si říkáte proč. Vždyť jste měli dost surovin, abyste rozprášili svého nepřítele na mapě, namísto toho máte prázdný pocit z dělání něčeho zbytečného.



Hra je o boji, který však není dostatečně komplexní a nemůžete si s ním vyhrát

Není tu ani uspokojivý příběh, který by vás táhl dál. Hra vypráví… no o čínské historii. Jenomže i ta musí být vyprávěná lákavě. Nestačí text s kresbou vůdce a pár kreslených animací. Není tu žádná cut-scéna, není tu pocit, že se táhnete za něčím. Jedete misi za misí a cítíte, že hra ztrácí dynamiku.

Nevybalancovaný multiplayer

Je trochu přehnané tvrdit, že jsem hrál multiplayer – hra byla recenzovaná ještě před vydáním, nebylo s kým to hrát. Nicméně ve hře je možnost hrát proti AI. Klasický Skirmish mě překvapivě přes všechny zápory zpočátku fakt bavil. Přetahování se s nepřáteli o moc a využívání vojevůdců bylo dostatečně dynamické. Ale každý z vyzkoušených zápasů se proměnil v nekonečný a táhlý boj. Multiplayer je nevybalancovaný a není dostatečně zábavný.



Mód Skirmish se snadno změní v nekonečné a táhlé boje

Problém je, že k něčí porážce potřebujete opravdu silnou armádu, ale nefunguje zde ekonomická převaha kvůli omezenému prostoru, kde stavět. Vojevůdci sice jsou silné opěrné body, ale po nějaké době hraní už nedokážou být určujícím faktorem hry. Hra se mi vždy změnila v útok a stažení se, kdy bylo možné vybudovat jen dost silnou armádu na to, abych někoho ohrozil, ale ne dost silnou na to, abych mu dal finální úder. Obzvlášť, pokud jsou ve hře víc než dva hráči.

Každý z vyzkoušených zápasů se proměnil v nekonečný a táhlý boj. Multiplayer je nevybalancovaný a není dostatečně zábavný

Cítím z multiplayeru, že to je možná to, co mělo být tahounem. Možností, jak hrát tam máte víc. Prostě mu však chybí ta jiskra. Chvíli to baví, ale boje jsou až moc táhlé a celkové možnosti až příliš malé. Konkurence je mnohem promyšlenější, a navíc vypadá mnohem lépe.

Technický stav na úrovni plastových lžiček od soudruhů z NDR

Neřešme nutně, že hra vypadá zaostale a jak z roku 2010. O tom už jsme se bavili. Mnohem horší jsou technické nedomyšlenosti. Křivý terén nejen nevzhledně zkosí hradby, ale může způsobit, že jsou tak nízko, že je nepřátelští vojáci přeskočí. Vojevůdce se sice oficiálně nachází v budově (jen je průhledná), ale v praxi je nejlepší strategií ho ustřílet lučištníky, zatímco se nehýbe. Když je pevnost napadena, nevypadá hezky, že má otevřenou, ačkoli pro nepřátele neprůchodnou, bránu.



Grafika je velmi zaostalá a animace jsou přímo děsné

Sice jsem nezažil pád, ale hra každou chvíli zamrzává. A neviním počítač, s Intel Core i7 a RTX 2070 jsem schopen i Total War utáhnout na maximální detaily bez problémů. Hra má navíc nutkání pořád padat do lišty, což je při boji dost otravné.

Sečteno a podtrženo, Stronghold: Warlords si vaši pozornost opravdu nezaslouží. Svými mechanikami je mnohem blíže Age of Empires než původním Stronghold, nicméně svým provedením je na tom hůře, než například Age of Empires 3, který nedávno vyšel v remasterované edici. Když jsem recenzoval AoE 3, vyčítal jsem, že mi hra přijde na dnešní dobu již zaostalá. I tak je na tom lépe než kompletně nové Stronghold.