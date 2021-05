Studio Gearbox chystá zbrusu novou značku, vydání se plánuje do roka

Vydavatelský dům Take-Two chystá ještě v letošním fiskálním roce hned několik zbrusu nových herních značek a nyní víme, že minimálně jedna z nich dorazí z rukou géniů, stojících za sérií Borderlands - studia Gearbox.

Vydavatel mimo jiné potvrdil, že do konce fiskálního roku, tedy do 31. března roku 2022, hodlá vypustit ven dvě nové herní série. O jednu z nich se postará studio Gearbox a Randy Pitchford později dodal, že projekt je výsledkem mnoha let práce, tudíž rozhodně nejde o rychlokvašku, kterou vývojáři ukutili na koleni.

Další spin-off z bláznivého světa Borderlands je pravděpodobně na cestě

Pokud má nová hra studia opravdu spatřit světlo světa do března příštího roku, rozhodně bychom se o ni měli dozvědět na jedné z letních výstav. E3 i GamesCom se tedy stávají stále lákavějšími.