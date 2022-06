Studio Infinity Ward nabírá posily do týmu. Chystá zbrusu nové RPG s otevřeným světem

Tvůrci Call of Duty zbrojí na nový projekt.

Infinity Ward možná právě má plné ruce práce s očekávaným pokračování válečné akce Call of Duty: Modern Warfare, nejde však o jediné želízko v ohni studia. To totiž podle nabídek práce v Polsku právě hledá posily do týmu, co se stará o nový projekt - akční RPG s otevřeným světem.

Nabídka práce byla docela rychle stažena, což jen potvrzuje její pravost a fakt, že studio dělá na dosud neoznámené hře. Twitter je ale nelítostný, a tak nyní víme, že tým hledá nového narativního ředitele, aby se postaral o "příběh, dialogy a scény do dosud neoznámeného AAA projektu".

O hře samozřejmě nevíme nic, takže si na více informací budeme muset počkat.