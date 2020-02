Studio PlatinumGames vybralo přes milion dolarů na remaster Wonderful 101

Nyní už máme jasno, co je tajným projektem PlatinumGames. Včera večer byla na Kickstarteru spuštěna kampaň pro remaster The Wonderful 101 s cílem vybrat necelých 50 tisíc dolarů. Na dosažení této částky stačilo komunitě necelých 20 minut.

Není to ale jen o Switchi, na který si komunita tento titul žádala nejvíce. Aby vyšly i verze pro ostatní konzole, stanovili vývojáři další milníky. Pro PC to bylo 250 tisíc a pro PlayStation 4 500 tisíc dolarů. Nyní celková částka přesahuje 1 milion dolarů.

Proč se ale tak velké studio pustilo do Kickstarteru místo toho, aby na remasteru pracovalo s vydavatelem? Zdůvodňují to tím, že si už dlouho přejí vydat sami za sebe vlastní značku, ale prostředky studia zatím nestačí. Proto požádali o pomoc komunitu.

The Wonderful 101 je hack'n'slash akce, stejně jako většina ostatních her od PlatinumGames, která vyšla roku 2013 na konzoli WiiU. Fanoušci si dlouhou dobu přáli, aby se dostala i na další platformy, zejména pak na Nintendo Switch. Už v minulosti přímo ze studia přicházeli zprávy, že by rádi něco takového udělali, ale až nyní můžeme s jistotou říct, že se na remasteru opravdu pracuje. Jeho datum vydání je ale zatím v nedohlednu.