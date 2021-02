Studio Quantic Dream otevírá novou pobočku v Kanadě

Vývojářské studio Quantic Dream, které má za sebou značky jako Heavy Rain či Detroit: Become Human, zakládá novou pobočku v Montrealu. Ta by se měla věnovat novému AAA projektu, o němž však zatím studio konkrétněji nehovoří. "Snažíme se tímto naplnit svoji dlouhodobou vizi a hledat zkušené a talentované lidi, kteří jsou odborníci ve svém oboru a mají vášeň pro práci na nových AAA titulech. Naším cílem rozhodně není se pouze rozrůst a zvýšit tak tempo vydávání, které by z nás dělalo továrnu na hry," vyjádřil se zakladatel studia David Cage.

Všechny budoucí hry studia Quantic Dream vyjdou na více platforem

Dále Cage prozradil, že nové studio bude spolupracovat s tím původním na jedné hře. "Půjde o jedno tělo rozdělené do dvou regionálních sekcí. Obě budou pracovat na jednom neoznámeném AAA titulu. Strukturovali jsme vztah mezi oběma pobočkami tak, aby spolu mohly pracovat jako jeden tým a mohli jsme tak společně vybudovat nový projekt," sděluje Stephanie D’Astous, novopečená manažerka Montrealské pobočky.

Detroit a další hry studia Quantic Dream míří na PC exkluzivně pro Epic Store

Připomeňme, že nový projekt Quantic Dreamu by poprvé měl vyjít bez toho, aby hra dorazila pouze na konzole PlayStation. Jde tak o skvělou zprávu i například pro PC hráče, kterým až do nedávna byl Quantic Dream docela cizí. Je však otázkou, jestli i nadále bude studio skrze exkluzivitu spolupracovat s Epic Games Store.