Studio Quantic Dream známé díky svým příběhovkám kupuje čínský NetEase. Při vývoji bude mít i nadále volnou ruku

Ohledně rozšiřování svého týmu vývojářských studií se mluví hlavně v souvislosti s Xboxem a PlayStationem, ale za poslední roky se do nakupování pustila i řada dalších společností. Čínské NetEase Games v minulosti spolupracoval s Blizzardem a investoval 100 milionů dolarů do Bungie. Stejně tak má zkušenosti i se studiem Quantic Dream, které nyní přechází kompletně do jeho vlastnictví.

Pařížské studio s více než 250 zaměstnanci bude i nadále vyvíjet své projekty samostatně bez zásahů nového majitele. David Cage, který patří mezi zakladatele studia, řekl, že v minulosti dostali několik nabídek na prodej studia, ale řada z nich nesplňovala požadavky zakladatelů. V nedávné době jich prý ale bylo hned několik, který vyhovovaly jejich představám. Jak už víme, finální volba padla na NetEase.

"Jsme nadšeni z toho, že můžeme začít novou kapitolu růstu s Quantic Dream, která bude spojená sdílenou vizí, důvěrou a respektem," komentoval akvizici William Ding, CEO společnosti NetEase. Dále prý hodlají jejich tým známý díky svým příběhovým adventurám (Detroit: Become Human, Beyond: Two Souls, Heave Rain) podporovat tak, aby dosáhl plného potenciálu a stále bude u některých menších projektů figurovat jakožto vydavatel. Do toho spadá například nedávno oznámené Under the Waves. "Věříme, že je nekonečno možností, které mohou redefinovat interaktivní zábavu, kterou poskytujeme hráčům po celém světě."

Quantic Dream má mít momentálně ve vývoji několik projektů, přičemž jediným oznámeným je Star Wars: Eclipse, které nám odvypráví příběh ze zlatého věku Jediů. Podle informací z neoficiálních zdrojů si na něj ale ještě pár let budeme muset počkat.

