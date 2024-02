Studio Supermassive Games propouští. Tým tvůrců příběhových adventur se zmenší o 90 členů

Doba propouštění v herním průmyslu bohužel stále nekončí. Čerstvé zprávy přicházejí ze studia Supermassive Games, které můžete znát jako tvůrce hororových adventur Until Dawn, The Quarry a antologie The Dark Pictures. Celé studio podle oficiálního vyjádření prochází reorganizací. Bloomberg pak ve svém reportu upřesňuje, že tým má opustit 90 zaměstnanců.

Supermassive Games by po propouštění mělo tvořit přes 200 zaměstnanců. Propouštění se v tomto případě bohužel nejde moc divit vzhledem k tomu, že poslední výtvory studia stále nedokázaly navázat svojí kvalitou na úspěch Until Dawn, se kterým v roce 2015 započalo svoji hororovou dráhu.

Jako zaměstnavatel si studio uvědomuje, jak nepříjemná je tato situace pro vývojáře, kterých se události týkají. Proto se bude snažit postarat o to, aby to v každém případě proběhlo bez jakýchkoliv problémů pro obě strany. Na závěr přichází slib, že veškerá snaha do budoucna je zaměřena na nové hry, které mají zajistit udržitelnost studia.

Momentálně od nich máme oznámenou trojici projektů. Letos se máme dočkat třetího dílu série Little Nightmares, kterou převzali po Tarsier Studios, a The Casting of Frank Stone, příběhovky z univerza Dead by Daylight. Ještě neskončili ani se svojí antologií The Dark Pictures. Chystají další sezónu s prvním dílem Directive 8020, který nás zavede do sci-fi prostředí. O jeho vydání zatím ale bližší informace nemáme.