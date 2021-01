Studio Team Ninja chystá na letošní rok hned několik oznámení

Studio Team Ninja, známé díky své akční nátuře s tituly jako Nioh či bojovce Dead or Alive, oznámilo, že chystá celou řadu nových projektů. Dočkat bychom se minimálně jejich představení měli už v letošním roce.

Potvrdil to producent studia Fumihiko Yasuda v nedávném rozhovoru pro 4Gamer. Studio má rozpracováno hned několik nových her a jejich představení je naplánováno na letošní rok, pěkně postupně. Prozatím netušíme, zda jde o nová IP nebo návrat populárních sérií, mělo by ale jít o něco velkého.

Studio má za sebou opravdu početnou řadu oblíbených her v čele s Nioh, Marvel Ultimate Alliance 3, Hyrule Warriors či Dead or Alive. Uvidíme tedy, co pro nás chystá letos.