Studio THQ NORDIC slaví 10 let streamem šesti zbrusu nových her

Přesně 17. září od 20:00 hodin večer našeho času se dočkáme vůbec prvního streamu vydavatele na oslavu 10 let existence a slibuje se mnoho překvapení. Dívat se můžete na platformách YouTube, Twitch a také Steamu. O uvedení šesti nových titulů se postará Geoff Keighley. Máme se těšit na návrat legendární série, pokračování oblíbených sérií i na tituly, na které fanoušci čekali několik desetiletí!

Spekuluje se o novém Red Faction nebo pokračování Kingdoms of Amalur, poté co Nordic získalo práva. Titul, na který se čekalo pár desetiletí, by mohl kupříkladu být právě dlouze očekávaný sequel pro TimeSplitters, předcházející samotné Nordic. Avšak s jistotou víme, že se dočkáme ukázek z očekávaného vědecko-fantastického RPG Elex 2 nebo CRPG Expeditions: Rome. V roli předskokana se představí tituly od studia HandyGames, stojícího například za Titan Quest.