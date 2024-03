Studio Toys for Bob se odděluje od Activisionu. Tvůrci Spyra a Crashe jsou nyní nezávislí

Po zprávách z předchozích dní a týdnů o propouštění a zavírání studií tady máme konečně něco pozitivnějšího. Právě o studiu Toys for Bob se v jednu chvíli mluvilo v tom ohledu, že nemá daleko od úplného konce. Nyní ale přišlo oznámení od vedení, že se oddělují od Activisionu. Toys for Bob se tedy stává součástí indie scény.

Jméno studia se nám zapsalo do paměti díky povedenému návratu Spyra anebo nového dílu Crashe Bandicoota. Poté, co měli jeho zaměstnanci pomáhat s vývojem her od Activisionu a Blizzardu, se tak vracejí ke svým kořenům. Aby dosáhli svých cílů, zvažují navázání partnerství s Microsoftem, ale zatím není výsledek jasný. S jistotou ale můžeme říct, že pracují na zcela nové značce, protože slibují nové příběhy, postavy a herní zážitky.

Activision i Microsoft prý rozhodnutí studia vřele podporovaly. Je ještě příliš brzy, abychom se dočkali konkrétnějších informací ohledně toho, jakým směrem povedou další kroky Toys for Bob a nejspíš si na ně počkáme ještě několik let. Alespoň ale víme, že jeho konec momentálně nehrozí.