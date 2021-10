Studio, zodpovědné za hru Gears Tactics chystá zbrusu novou sci-fi značku

Britské studio Splash Damage se poslední dobou veze na vlně úspěchu. Postaralo se totiž o výbornou sci-fi strategii Gears Tactics i PC verze her Gears 5 a Halo: The Master Chief Collection. Proto je rozhodně skvělou zprávou, že se tým vrhl na zbrusu novou hru, konkrétně novou sci-fi značku.

"Moc rádi jsme posledních 20 let pracovali na ustálených značkách jako Wolfenstein, Gears of War a Halo, ale už se nemůžeme dočkat, až se opět vrhneme do svého vlastního světa a vytvoříme něco nového jako Brink, Outcasters či Dirty Bomb," nechalo se slyšet studio.

Gears Tactics: další tuctový X-COM? Rozhodně ne! | Recenze

Studio v tuto chvíli najímá a hledá posily do týmu. Chystá se na novou éru vývoje díky tomu, že nadřazenou společnost nedávno odkoupil čínský gigant Tencent, a na cestě je celá řada zajímavých projektů.