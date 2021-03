Stylizovaný retro horor Chasing Static míří na PC a konzole

Chybí vám stařičké hororové klasiky jako za dob konzole Playstation 1? Pak je nově oznámený horor Chasing Static právě pro vás. Ve hře se postavy Chris Selwood, který během silné bouře v severním Wales a přilehlé krajině narazí na nepříjemné a nadpřirozené situace.

Na hráči bude prozkoumat opuštěné městečko a nedalekou přírodu a přijít na to, co se tu událo a kam zmizeli obyvatelé. Chasing Static si bere zjevnou inspiraci ze sci-fi hororů 80tých let a moderního surrealistického filmového žánru. Chybět nebude ani průzkum herního světa a zajímavá mechanika navigaci pomocí zvukových vjemů.

Hra by měla vyjít ve třetím čtvrtletí letošního roku pro PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S a Nintendo Switch.