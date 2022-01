Suda51 jedná s Marvelem. Chystá se komiksová adaptace od akčního génia?

Tvůrce akční série No More Heroes Goichi Suda, známý také jako Suda51, dle všeho jedná se společností Marvel o tajném projektu. Suda už dávno říkal, že je jeho velkým snem vyvíjet hru s touto licencí a vypadá to, že by se mu to mohlo konečně splnit. Informuje o tom japonská publikace Automaton.

To ale nemusí být nutně prioritou. Součástí rozhovoru totiž byla i otázka, jaké jsou plány studia na nejbližších 10 let a Suda potvrdil, že by rád pracoval na originální IP, což vyvrací, že by další projekt patřil Marvelu.

Suda 51 chystá další ze svých bláznivých titulů

"Doteď jsme pracovali s vydavateli na jejich vlastních značkách, což je pro nezávislá studia časté. Odteď bychom chtěli vytvořit tři vlastní originální herní značky a postupně je vydat," řekl Suda. "Také jsme ale řekli, že rádi vytvoříme hry, které si berou základ v atraktivní originální IP. To asi bude záviset na tom, jak se domluvíme s Marvel Studios. Pokud vymyslí něco zajímavého, určitě o tom budeme přemýšlet."

Suda v srpnu uplynulého roku zmínil, že by si velmi rád střihl hru s Deadpoolem, což se mu nyní může splnit.