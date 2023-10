Suika Game pobláznila Japonsko. Logická hříčka s ovocem vyšla už i v Evropě

Čas od času se odnikud vynoří hra, která nepatří mezi očekávané pecky, ale během pár dní se rozletí po celém internetu. Nejnovějším takovým případem je Suika Game pro Nintendo Switch, která v posledních týdnech oslavila úspěch u řady japonských influencerů a postupně o ni zájem stoupal i v ostatních částech světa. Nejdříve byla dostupná právě jen v Japonsku, ale nyní dorazila už i na evropský Nintendo eShop. Pořídit si ji můžete za 75 Kč.

Pointa hry je velmi jednoduchá a má blízko k mobilnímu titulu 2048. Do hracího pole házíte kousky ovoce. Pokud se dva stejné kousky dotknou, spojí se do většího plodu. Dvě třešničky vytvoří jahodu, z pomerančů vznikne jablko a takhle se můžete dostat až k velkému melounu. Ovoce, které přihazujete, dostáváte náhodně a prostoru není nekonečno. Jakmile se dostane nějaké ovoce mimo herní pole, je konec. Musíte si tedy přihazování ovoce dobře promyslet.

Za spojování ovoce získáváte bodové hodnocení, se kterým se pak můžete zapsat do celosvětových žebříčků. Na sociálních sítích jsme často narazili na to, že překonat hranici 3000 bodů už je úspěch. Aktuálně hráči na vrcholku žebříčku ale už překonali 7000 bodů. Pokud se chcete propracovat na horní příčky, jednoduché to nebude.

Ještě předevčírem byste ve hře hledali jiný jazyk kromě Japonštiny marně. Včerejší patch ale přidal další jazykové mutace, mezi kterými je i angličtina. Suika Game je tak jednoduchá záležitost, že i kdybyste ji měli hrát v japonštině, nebude to žádný problém. Zároveň s překlady přibylo i halloweenské téma, ve kterém se finálním plodem místo melounu stává dýně.

Suika Game je u nás novinka stará pár dní, v Japonsku vyšla už na konci roku 2021. Chvíli jí tedy trvalo, než o ni hráči projevili větší zájem. Ještě předtím tento koncept využívala čínská prohlížečová hra Synthetic Big Watermelon, která ve své domovině také zaznamenala obrovský úspěch.