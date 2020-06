Summer Game Fest: budoucnost hraní, PlayStation 5 a návrat série Skate

Uběhly další dva týdny, a tak tady máme další souhrn událostí, které se staly v rámci Summer Game Festu. Nutno uznat, že tentokrát toho byla pořádná hromada. Kromě akcí jako bylo představování menších her na Guerrilla Collective přišli na scénu i pořádní giganti. Sony například konečně předvedlo, jak jejich konzole bude vlastně vypadat. Ale nepředbíhejme, pojďme se na to podívat pěkně popořadě. Destiny 2: Beyond Light Ještě před všemi velkými prezentacemi si pro sebe pozornost uzmulo studio Bungie s jejich Destiny 2, které i po více než třech letech stále podporují. Představili nové rozšíření s podtitulem Beyond Light, které přinese nové podtřídy, element, a hlavně doposud neprozkoumanou oblast. Destiny 2: Beyond Light odhaluje novou příběhovou kapitolu a vývoj univerza V rámci příběhu se dostaneme na Europu, promrzlý měsíc Jupitera. Původně vývojáři plánovali tuto lokaci zakomponovat už do prvního dílu, ale jak vidíte, jejich plány se razantně změnili. Nová kapitola představí také nového nepřítele. Je jím Eramis, která si spolu s jejími poskoky na Europě vybudovala říši. Kromě klasických questů je součástí Beyond Light i nový raid. Guardiani budou mít možnost získat unikátní temné schopnosti, které se dělí do několika podtříd. Zmiňovaným elementem pak je Stasis. Zbraně, které budou mít jeho vlastnosti, fungují na bázi manipulace s časem. Bungie mimo rozšíření také oznámilo, že Destiny 2 se dostane na nové konzole ještě do konce letošního roku. Zatím nevíme, jestli majitelé verzí pro aktuální platformy získají kopii zdarma i pro PS5 nebo XSX, ale rozhodně je to skvělá zpráva pro hráče, kteří v hraní chtějí pokračovat i na nové generaci. Zvětšit video

PlayStation – Future of Gaming O budoucnosti, kterou nám představilo Sony na její prezentaci Future of Gaming, jste si u nás na Doupěti mohli přečíst hned několik článků. Určitě ale není od věci, podívat se ještě jednou na to nejpodstatnější. Mezi to bezesporu patří vylepšená verze Spider-Mana. Kolem ní totiž po oznámení panovalo dost nejasností. Původně to totiž vypadalo, že Spider-Man: Miles Morales bude úplně nová hra. Nakonec se ale jedná jen o vylepšenou verzi původní hry pro PlayStation 5 a nová část příběhu s Milesem v hlavní roli bude standalone doplněk. Velikostí se bude podobat například Uncharted: Lost Legacy. Mnohem výraznější vylepšením si pak projde hardcore RPG Demon’s Souls, které původně vyšlo na PlayStation 3. Stálo za ní studio FromSoftware. Na remaku ale pracuje japonské studio PlayStationu spolu s Bluepoint Games. Ti už mají s podobnými předělávkami bohaté zkušenosti. Mohli jste od nich hrát například novou verzi Shadow of the Colossus nebo Uncharted: The Nathan Drake Collection. Playstation 5 bude velký, má to ale svůj důvod, tvrdí Sony Velkou pozornost si také vysloužilo pokračování Horizonu s podtitulem Forbidden West. Zatím jsme sice neviděli přímo gameplay, ale vše, co obsahuje trailer, jsou záběry z enginu hry a musíme uznat, že vypadají opravdu nádherně. Pokračování nás zavede do nových krajin, kde budeme objevovat další tajemství zdejšího postapokalyptického světa. Jak jsme se dozvěděli před pár dny, tak mapa bude ještě větší a při hraní nepotkáme žádnou načítací obrazovku. Playstation 5: vše, co víme o nové herní konzoli od Sony Kromě dalších exkluzivit i multiplatformních záležitostí přišlo ale něco většího. Dlouho jsme čekali na to, až Sony konečně odhalí podobu PlayStationu 5 a na konci prezentace jsme se konečně dočkali. Názory komunity ohledně něj se různí, ale podle nás je vzhled jedním z těch posledních aspektů, na kterém v případě velké herní konzole záleží. Zvětšit video

Guerrilla Collective I když to tak podle názvu této akce může vypadat, tak ani jedna z prezentací, které v jejím rámci proběhly, nemá nic společného se studiem Guerilla Games. Guerrilla Collective dává dohromady desítky menších studií a ve třech dnech se představila celá řada novinek. Ve většině případů došlo i na gameplay záběry nebo alespoň rozhovor s vývojáři. Tím největším lákadlem byly rozhodně novinky ohledně Baldur’s Gate 3. Nové hratelné demo předělávky System Shocku je ke stažení Kromě nového traileru se vývojáři ze studia Larian podělili i o své plány ohledně předběžného přístupu. Ten by mohl začít už v srpnu. Na druhou stranu ale upozorňují, že se to ještě může vzhledem k aktuální situaci změnit. Jednou z dobře vypadajících novinek je Haven od studia The Game Bakers. Sledujeme příběh dvojice postav Yu a Kaye, kteří utekli na zapomenutou planetu. Společně s nimi budete prozkoumávat zdejší prostředí, přežívat a bojovat, když bude potřeba. Jak se Haven hraje můžete sami vyzkoušet v rámci Summer Game Festu na Steamu. Další vyhlíženou hrou je Evil Genius 2: World Domination. Zatímco ve většině strategií jste tím, kdo zachraňuje svět nebo je na té správné straně konfliktu, tady se stanete hlavou zločinecké organizace. Náplň hry se věnuje všem důležitým aspektům s tím spojených, od budování tajné základny až po plánování ovládnutí světa. Samozřejmě to nebudete dělat sami, takže je potřeba vytrénovat i poslušnou armádu. Pokračování velmi oblíbené strategie z roku 2004 by mělo vyjít ještě letos. Vampire the Masquerade: Bloodlines 2 odhalilo limitovanou sběratelku Šňůru těchto prezentací odstartovalo ještě něco většího. Ohledně série System Shock je to v posledním roce docela nejisté. Není to tak dávno, co po internetu kolovaly informace ohledně rozpuštění vývojářského studia, které na jeho nové verzi pracovalo. Vypadá to ale, že vývoj stále pokračuje. Nový trailer vypadá opravdu k světu. V mezičase se svojí troškou přišlo také vydavatelství Paradox Interactive. Sice neoznamovali nové hry, ale podělili se o nové informace jejich nadcházejících titulů, mezi které patří například Crusader Kings 3 nebo Empire of Sin. Největší část jejich úseku si ale pro sebe uzmulo Vampire The Masquerade – Bloodlines 2. Původně jeho vydání mělo připadnou už na začátek roku a stále ještě neznáme přesné datum, ale mělo by to být ještě do konce roku. Mimo prodlouženého traileru byla představena i parádní sběratelská edice. Zvětšit video Zvětšit video Zvětšit video

PC Gaming Show Letošní PC Gaming Show byla ta největší, jakou jsme zatím viděli. Ve dvouhodinové prezentaci bylo představeno 50 titulů. Spoustu z nich už si nyní můžete vyzkoušet díky právě probíhajícímu Summer Game Festivalu na Steamu, o kterém byla řeč u Guerrilla Collective. My se ale podíváme na pár větších kousků. Mafia Trilogy oficiálně: První díl čeká spousta změn, dabing nebude chybět Pro nás byla rozhodně tou nejvyhlíženější částí Mafia: Definitive Edition. Sice to nebyl gameplay, jak někteří očekávali, ale i ze sestřihu cutscén se dá leccos odvodit. Můžete si tedy prohlédnout jakými změnami si prošli obličeje hlavní postav a jak se liší některé části města. Měli jsme vidět i přímo záběry z hraní o den později, ale nakonec z tohoto plánu sešlo. Poté začaly panovat obavy, aby náhodou nedošlo k odkladu samotného vydání, které připadá na 28. srpna. O novém projektu Deana Halla, tvůrce úspěšného survivalu DayZ, jsme už nějakou chvíli věděli. Icarus bude opět survival hrou, ve které se spolu s dalšími hráči budete vydávat z vesmírné zkladny na planetu pod vámi. Tam budete mít omezené množství času, abyste udělali, co potřebujete. Zásoby kyslíku totiž nejsou nekonečné. Hra bude free-to-play a dalších informací bychom se měli dočkat brzy. Brutální Mortal Shell láká do PC betatestu, podívejte se na trailer Mortal Shell bylo představeno v tichosti před několika měsíci, ale čím víc se o něm odhaluje, tím vypadá lákavěji. Na první pohled je jasně vidět, že se vývojáři z Cold Symmetry inspirovali Souls hrami od FromSoftware. Jejich novinka totiž vsází na podobný soubojový systém. Přidali do něj ale pár vlastních prvků. Souls sérii připomíná i svojí temnou atmosférou. Na vydání si ale budeme muset ještě počkat. Je totiž plánované až na příští rok. Twin Mirror je další hrou od tvůrců Life is Strange Studio Dontnod Entertainment bylo po Life is Strange 2 docela potichu. Až nyní přišlo s novinkami ohledně jeho nadcházejícího titulu jménem Twin Mirror, který představilo v loňském roce. Stejně jako u jejich předchozích her se jedná o adventuru. V roli investigativního novináře Sama se vrátíte do svého rodného města, abyste se zúčastnili pohřbu jeho nejlepšího kamaráda. Město ale skrývá tajemství, které postupně budete rozkrývat. Zvětšit video