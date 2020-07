Summer Game Fest: návrat Crashe Bandicoota, Cyberpunk 2077 a Avengers

Developer Showcase: June Na úvod této akce přišlo oznámení, které už bylo propáleno pár dní dopředu. Skrz tchajwanskou ratingovou společnost se na veřejnost dostaly informace ohledně pokračování Crashe Bandicoota. Přímo na prezentaci tedy o velké překvapení nešlo. Nový díl má podtitul It’s About Time. Podobně jako v případě nového Ratcheta a Clanka se hlavní zápletka bude točit kolem cestování v čase a mezi dimenzemi. Tady to nicméně bude v tradičnějším stylu, kdy každý svět bude rozdělen na několik úrovní. Ohledně hratelnosti se vývojáři z Toys for Bob chtějí držet klasiky, ale také přidají pár novinek navíc. Můžete se těšit na víc než stovku úrovní. Během celé hry bychom měli mít na výběr, jestli budeme hrát za Crashe nebo jeho sestru Coco. Kromě toho ještě dostaneme do rukou doktora Neo Cortexe, který má oproti ostatním unikátní schopnosti a možná se objeví ještě nějaká další hratelná postava. Crash Bandicoot 4: It’s About Time oficiálně představen v prvním traileru Je docela překvapivé, že si Activision nenechal nového Crashe až na novou generaci konzolí, ale nepochybujeme, že It’s About Time bude hratelné i na XSX a PS5. Přeci jen to není tak dávno, co PlayStation prohlásil, že po tvůrcích, kteří v posledních měsících vydávají své hry, chce, aby podporovaly zpětnou kompatibilitu na PS5. Následující část s menšími projekty uvedl Tim Schafer ze studia Double Fine a během několika desítek minut byla představena spousta titulů. Ani se nedalo očekávat, že to budou nějaká zvučná jména, přeci jen jde o indie studia. Za vypíchnutí stojí například temná adventura Black Book nebo skákačka Foregone. Zvětšit video

New Game+ Expo Následující prezentace se týkala her od japonských vývojářů, mezi které patří i SEGA. Tato společnost kdysi soupeřila s Nintendem na trhu herních konzolí, nyní to už každopádně vypadá, že v dnešní době na našem trhu kromě Sonica už nemá co nabídnout. Celá prezentace navíc probíhala v dost uspávacím stylu. Alespoň, že se ukázalo pár dobře vypadajících kousků. Bright Memory je frenetická sci-fi střílečka z Číny od jediného vývojáře Jednou z nich je Bloodstained: Curse of the Moon 2. První díl vyšel jako doplněk pro Bloodstaned: Ritual of the Night. Je docela překvapivé, že se tvůrci nerozhodli udělat pokračování hlavního dílu, ale nejspíš měla tato odbočka s retro stylizací větší úspěch. Příběh přímo navazuje na první díl a během něj si zahrajeme za několik nových postav. Hodně prostoru pak dostala série bojovek Samurai Shodown. V souvislosti s nejnovějším dílem byla představena nová DLC postava. Tvůrci se spojili s Ubisoftem a díky tomuto partnerství si budete moci zahrát za Wardena z For Honor. Kromě toho ještě na PC a konzole míří NeoGeo kolekce, ve které najdete 7 původních dílů série. Novým trailerem se také připomnělo JRPG Fairy Tail, které vychází na konci července. Je to vůbec poprvé, co se tato slavná manga a anime série dočkala velké herní adaptace. Doufáme, že podobně jako u některých dalších adaptací anime se výsledný produkt nebude hrát o poznání hůř, než to na první pohled vypadá. V krátkém sestřihu se také objevila FPS akce Bright Memory: Infinite, která byla představena na nedávné prezentaci Xboxu. Pokud jste se ale těšili na nějaké novinky ohledně tohoto titulu, tak vás musím zklamat. Nic nového totiž vývojáři ze studia FYQD nepředstavili. Zvětšit video

Marvel’s Avengers: War Table Avengers si uspořádali vlastní prezentaci, na které bylo představeno hned několik nových trailerů. Nejdříve ale tvůrci trochu přiblížili, o co vlastně půjde v příběhu. Už víme, že se Avengers po zničení San Francisca rozpadli a my se do děje zapojíme až několik let po této události. Parta hrdinů se ale musí opět dát dohromady kvůli AIMu, což je organizace, jejíž vůdce přesvědčuje lidi, že superschopnosti jsou nebezpečné a dokáže vyvinout způsob, jak je ze superlidí dostat. Nakonec se z toho všeho vyklube záporák MODOK, který čtenářům komiksů Marvelu jistě není cizí. Marvel’s Avengers v multimediálním nášupu odhalují příběh a kooperaci Poté tedy přišel do akce Thor. Z nových záběrů to po grafické stránce vypadá o něco lépe než na loňské E3. Když se ale blíže podíváte na souboje, tak to stále není žádná sláva. Samozřejmě nebudu vynášet předčasné závěry, dokud si sám Avengers nevyzkouším, ale na první pohled to alespoň z této ukázky nevypadá moc lákavě. Kromě toho byl přiblížen vývoj hrdinů. Postupně jim budete moci odemykat nové útoky a schopnosti. Do jisté míry si jejich styl tedy budete moci uzpůsobit dle svého. Jejich sílu ovlivní také výbava. A samozřejmě nesmí chybět ani nejrůznější outfity. Pro získání většiny z nich by prý mělo stačit prostě a jednoduše hrát, ale některé z nich budou dostupné jen skrz mikrotransakce. Dále přišla řada na Warzones, což jsou mise určené pro kooperaci. Můžete hrát v multiplayeru až pro 4 hráče. Je tady ale i možnost sólového hraní, během které zbylou trojici hrdinů bude ovládat umělá inteligence. Nebudou to žádné vedlejší aktivity. Warzones jsou plnohodnotnou součástí příběhu a zavedou vás do rozmanitých prostředí. Není to naposledy, co o Avengers ještě před vydáním uslyšíme. V následujících měsících proběhne ještě jedna podobná prezentace. Tam uvidíme první postavu, která do hry přibude až po vydání hry a vývojáři také slibují bližší informace ohledně nadcházející bety. Zvětšit video