Summer Game Fest: návraty legend a technologie nové generace

Odhalení Assassin’s Creed Valhalla První velké oznámení si přichystal Ubisoft. Ještě před samotným odhalením hry probíhal stream, kde výtvarník Boss Logic živě tvořil první artwork. Druhý den už přišel i trailer a ukázalo se, že spekulace z minulého roku nebyly daleko od pravdy. V novém dílu série Assassin’s Creed se opravdu podíváme do období vikingů. Valhalla se bude držet stylu, se kterým Ubisoft přišel v Origins a Odyssey. Výraznějších RPG prvků se tedy nezbavíme, ale prý by na ně neměl být takový důraz, jako právě v Odyssey. V roli válečníka či válečnice Eivora nebudete jen válčit, ale i stavět vlastní vesnici, což Ubisoft podává jako jednu z největších novinek. Zvětšit video Zatímco dříve se každé AC předhánělo ve velikosti světa, v případě Valhally jsou vývojáři mírnější. Prý nebude tak velká jako Odyssey a místo rozlohy si chtějí dát spíše záležet na tom, aby byl svět pro hráče zajímavý. To platí jak pro Anglii, tak část Norska, kam se během hraní podíváme. Pokud chcete vědět o novém Assassin’s Creed více, zamiřte na naše preview, kde se mu věnujeme detailně. Assassin's Creed Valhalla: dobýt, obsadit, osídlit Neduhy jako několik různých edicí s různým obsahem a mikrotransakce zůstávají, ale oproti předchozím dílům Valhalla vyvolala vlnu nevole v našich krajinách hlavně kvůli absenci české lokalizace. Vypadá to, že tato investice se Ubisoftu v posledních letech přestala vyplácet.

Mortal Kombat 11 Aftermath Oznámení spojené s Mortal Kombatem proběhlo docela v ústraní oproti ostatním. Nejedná se o představení nového dílu. Na to by přeci jen bylo ještě brzy vzhledem k tomu, že MK 11 vyšel minulý rok. Fanoušky ale čeká velké rozšíření Aftermath. Zvětšit video V něm se můžete těšit nejen na nové bojovníky, ale také na pokračování příběhové linky. Poté, co byla poražena bohyně Kronika, trable hlavních představitelů nekončí. Raiden společně s Liu Kangem musí dát realitu do pořádku. Není to ale nic jednoduchého a budou muset přijmout pomocnou ruku i od někoho takového jako je Shang Tsung, jeden z jejich dlouholetých nepřátel. Z nově představených hratelných postav tady máme dvě, které fanoušci série moc dobře znají. Sheeva se poprvé ukázala ve třetím díle. Mimo to si ji můžete pamatovat i z druhého dílu filmové adaptace. Vládce větru Fujin se pak na scéně objevil až v Mortal Kombatu 4. Tyto dva pak doplní další velmi známá postava. Opět je to kameo z jiného univerza jako v případě Terminátora nebo Jokera. Tentokrát si tedy budete moci zahrát za RoboCopa. Mortal Kombat 11: Aftermath v nových záběrech láká na krvavé orgie Mimo to se vrací i celá řada maličkostí, která budou k dostání zdarma. Patří mezi ně např. Friendship, což je přátelské zakončení zápasu. Místo brutálního masakru skrz závěrečnou fatalitu tak můžete svého protivníka ušetřit. K jejich zpřístupnění ani nebudete muset nové DLC vlastnit. Friendshipy přijdou v rámci updatu zdarma pro všechny, stejně jako nové arény, kontextové fatality a kosmetické novinky.

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 Remake Poslední herní pokus série Tonyho Hawka dopadl dosti neslavně. Nyní je ale vše odpuštěno, protože společně se Geoffem Keighleym oznámil předělávky původních dvou dílů, které vyšly na první PlayStation. Tentokrát to ale nebude exkluzivita. Zajezdit na prkně si budou moci hráči na PlayStationu, Xboxu i PC. Zvětšit video Cíl těchto předělávek je naprosto jasný – zapůsobit na nostalgii hráčů, kteří hráli původní verze. Vůbec bychom se ale nedivili, kdyby přilákaly i úplně nové hráče, protože skejťáckých her zkrátka moc není, a když už nějaká vznikne, tak za moc nestojí. Oba dva díly se snaží být co nejvěrnější originálu. Tomu napovídá i fakt, že se budeme prohánět po stejných levelech, se stejnými skateboardisty a za stejného hudebního doprovodu. Poslední část sice nemusí znít až tak důležitě, ale soundtrack je jednou z věcí, které si hráči u prvních dílů série nejvíce vychvalují. To všechno samozřejmě bude přeneseno do moderního grafického zpracování. Po odhalení přišlo i povídání o tom, jak probíhá vývoj a co všechno hráče čeká. Konkrétně se mluvilo o změnách v ovládání. V dobách vydání původních verzí totiž analogové páčky nebyly standardem, takže v tomhle směru přijdou změny. Stále ale prý chtějí, aby se pocit z hraní co nejvíce blížil originálu. Věříme, že to studio Vicarious Visions zvládne vzhledem k tomu, jak se jim povedly remaky Crashe Bandicoota a Spyra. Skejťácká legenda se vrací, Tony Hawk's Pro Skater 1 a 2 dostane remaster Vedle singleplayeru nás čeká online i lokální multiplayer. Podle všeho do toho bude spadat i Create-A-Park mód, ve kterém si budete moci tvořit vlastní levely a ty následně sdílet s ostatními. Oba díly vyjdou 4. září v jednom balíčku a pokud si hru předobjednáte, ještě před vydáním si budete moci vyzkoušet demo s levelem Warehouse.

Mafia Trilogy Nejenom, že byl oznámen návrat legendy Tonyho Hawka, ale hned den na to přišel další, možná ještě větší. Společnost 2K už pár týdnů lákala na oznámení v souvislostí se sérií Mafia. Nakonec se ukázala Mafia Trilogy, která bude zahrnovat celkový remake prvního dílu, remaster druhého a kompletní verzi třetího dílu. Zvětšit video I přes to, že se bližší informace máme dozvědět až v úterý, se na veřejnost kromě půlminutového teaseru dostalo mnohem více. Z obchodu Microsoftu máme screenshoty z remaku prvního dílu, které vypadají velmi dobře. U remasteru Mafie 2 to vypadá jen na vylepšení grafiky a dost možná vyšší rozlišení. Samozřejmě se základní hrou dostanete i všechna DLC. Ani data vydání nejsou neznámá. Remaster dvojky by měl vyjít hned při oznámení, tedy 19. května. Remake Mafie 1 pak přijde 28. srpna, kdy si ho budete moci pořídit samostatně nebo v rámci celé trilogie. Mafia se vrací v kompletní trilogii, podívejte se na ochutnávku I když remake první Mafie na obrázcích vypadá skvěle, stále to může dopadnout všelijak. Prý má dojít na rozšíření příběhové linky, což může znamenat celou řadu věcí. Také není jisté, jak to bude vypadat s lokalizací. To bychom se ale měli také dozvědět už v úterý, jak naznačila společnost Cenega. Spekuluje se o novém českém dabingu, ale nebudeme zbytečně rozebírat dohady, když tady už za pár dní máme oficiální oznámení.

Unreal Engine 5 V rámci Summer Game Festu se nepředstavují jen nové hry. Studio Epic Games během tohoto festivalu vůbec poprvé ukázalo pátou generaci jejich enginu, jehož první verze vyšla už před více než dvaceti lety. S každou další se možnosti posouvají zase o krok dál a ani Unreal Engine V nebude výjimkou. Zvětšit video Aby to nezůstalo jen u popisování technických možností, rovnou nám tvůrci ukázali technické demo běžící na konzoli PlayStation 5, které opravdu stálo za to. Řeč byla především o tom, že bude mnohem jednodušší dělat velmi detailní scény díky technologii jménem Nanite. Technologie Lumen se pak postará o snazší práci se světlem. To je samozřejmě jen okraj možností, které nový Unreal Engine bude vývojářům poskytovat. Jeho tvůrci si prý dávají za cíl ulehčit práci ve všech směrech a tím pádem poskytnout možnost vytvářet dobře vypadající hry i menším týmům. Nové tech demo předvádí sílu Unreal Enginu 5, bude i na Playstation 5 Neplatí to ale jen pro herní vývojářská studia. Už Unreal Engine 4 byl využívaný například v některých filmech nebo seriálech. Jeho další generace chce části zábavního průmyslu přiblížit ještě víc. Pro nás je ale stále důležitější, jestli tak dobře budou hry opravdu vypadat už na další generaci. První kousky, které bude pohánět Unreal Engine 5, přijdou příští rok a jako první by na něj měl přejít Fortnite, který na nových konzolích samozřejmě také nebude chybět.