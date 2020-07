Summer Game Fest: šílenci z Devolveru, plány Ubisoftu a ovladač pro PS5

Nacon Connect Prezentace Naconu jednoznačně nepatří mezi ty, na které měsíce čekala celá komunita hráčů. I přes to ale tato společnost dokázala zaujmout několika překvapeními. Nedivil bych se, kdybyste nevěděli, co je Nacon vlastně zač. Kromě toho, že je výrobcem herních periferií jako jsou licencované ovladače pro konzole, tak pod sebou sdružuje hned několik vývojářských studií, a právě ty na Connectu prezentovaly jejich nejnovější výtvory. Vampire The Masquerade: Swansong je další upírské RPG. Vyjde v příštím roce První na řadu přišlo studio Big Bad Wolf se svým Vampire The Masquerade – Swansong. Jejich projekt byl oznámen už před několika měsíci, ale o detaily se podělili až nyní. Jedná se tedy o další RPG z fantasy univerza World of Darkness, ve kterém se podíváme do Bostonu. Tam má stále v upírské komunitě kontrolu tradiční Camarilla, která dodržuje zásady maškarády. Vy se ale zdejší prostředí pokusíte změnit. Zapojíte se do skupiny pokoušející se o převrat a náhradu staré generace. Přímo ze hry jsme zatím neviděli nic, takže je těžké odhadovat, jaký typ RPG to bude. Nicméně už nyní víme, že v průběhu hry se chopíme trojice upírů z odlišných klanů. Tím pádem bude každý z nich disponovat rozdílnými schopnostmi. Vydání Swansongu se chystá na příští rok a k dispozici bude na PC a nové i staré generaci konzolí včetně Nintenda Switch. Z této prezentace jistě budou mít radost nadšenci do závodů. Nejdříve přišlo studio Race Ward představit RiMS Racing, což je realistický simulátor motocyklových závodů. Budete se prohánět po reálných okruzích. Nechybí mód kariéry nebo třeba multiplayer. V případě, že by to na vás bylo přehnaně náročné, bude hra obsahovat i režim pro začátečníky. Pokud se tvůrcům zpracování vydaří, mají značnou šanci na úspěch, protože nic podobného na herním trhu aktuálně nenajdete. Vydání by mělo přijít v létě příštího roku. Jestli vám přišlo, že roguelike her je už moc, tak podle dalších oznámení to tak nevypadá. Jako další totiž přicházejí Rogue Lords, což je tahovka zasazená v Anglii 17. století, kdy se ďábel vrací na Zemi poté, co ho porazil Van Helsing. Tvůrci chtějí, aby hra byla temná a dospělá, ale stylizovaná grafika tomu moc nepomáhá. Aby toho nebylo málo, během další části prezentace byla představena Roguebook. Tentokrát se jedná o karetní záležitost podobnou například Slay The Spire. Vše je procedurálně generované a během každého průchodu si stavíte balíček karet. Odehrává se ve stejném světě jako F2P hra Faeria, takže asi nikoho nepřekvapí, že obě hry má na svědomí stejné studio. Podívejte se na záběry ze hry Werewolf: The Apocalypse – Earthblood World of Darkness se na scéně objevil ještě jednou s představením prvních záběrů přímo z hraní Werewolf The Apocalypse - Earthblood. Nebudeme si nic nalhávat, moc dobře to nevypadá. Působí jako béčková rubačka z minulé generace konzolí. Od první herní adaptace Werewolfa jsme tedy očekávali víc. Navíc bylo vydání odloženo až na 4. února příštího roku. Se svojí novinkou také přišlo studio Spiders, které teprve loni vydalo RPG GreedFall. Nebylo úplně nejlepší, ale sklízelo vesměs kladné ohlasy. V jejich dalším projektu jménem Steelrising se podíváme do Paříže za dob Marie-Antoanety a Ludvíka XVI.. Ten se pomátl a povolal do zbraně armádu neovladatelných robotů. Vy se v roli Aegis budete s touto hrozbou muset vypořádat. Vývojáři slibují, že pohyb po světě bude různorodější než v jejich předchozích hrách. A k závěru prezentace nechybělo ani představení Test Drive Unlimited: Solar Crown. O návratu této série se spekulovalo už několik týdnů před odhalením, a nakonec se opravdu objevila. Test Drive se na herním trhu objevila naposledy před osmi lety a její poslední přírůstky nesklidily zrovna kladné přijetí. KT Racing studio by ale mělo mít potřebné zkušenosti na to, aby zase jednou přinesli ten správný Test Drive. Zvětšit video

World of Warcraft Shadowlands Update Součástí Summer Game Festu byl také nový vývojářský update pro nadcházející World of Warcraft Shadowlands. Ještě před tím, než přišlo na samotné novinky ohledně hry, byla představena sběratelská edice. Ta vypadá velmi podobně, jako ty předchozí, takže sběratelům se na poličce bude pěkně vyjímat. Kromě fyzických bonusů dostanete i několik exkluzivních kosmetických prvků do hry. World of Warcraft nabídne podporu speciálních ovladačů Následně přešla řeč na novinky v Shadowlands, konkrétně na aktivity, které by vás měly zabavit v endgame fázi. Nový systém Covenantů je rozdělený na čtyři druhy, přičemž každý má unikátní ability. Na to jsou napojené i nové itemy – Conduity. Fungují na podobném principu jako Relicy pro Artifact Weapon v Legionu. Conduity se budou lišit podle vašich specializací, ale dle slov vývojářů prý nebude složité je měnit na jiné. S novou oblastí přichází také nová měna, kterou získáváte v Maw za záchranu neprávem vězněných duší. Jedna z věcí, za kterou budete moci Animu utrácet, je Sanctum. Dalo by se říct, že to je něco jako báze pro Covenanty. Můžete si ji vylepšovat a z toho následně dostat odměny navíc. World of Warcraft čeká revoluce v levelování postav Během tohoto týdne se do testování zapojil větší počet hráčů. Byla totiž spuštěna betaverze. Ta zahrnuje mimo jiné i nový dungeon Theater of Pain s metalovou tématikou. Později tento měsíc by pak měl přijít raid Castle Nathria a stejně tak i Mythic+ dungeony. Neméně důležitý je nový Legendary Runecrafting. Blizzard tím chce zajistit, aby hráči měli větší kontrolu nad získáváním legendárního vybavení. K tomu se budete moci dostat skrz kováře, kterého najdete v Torghastu. Zvětšit video

Nintendo Treehouse Docela náhle se ze svého spánku také probudilo Nintendo a přišlo s epizodou jejich Treehousu, která se věnovala záběrům z nového Paper Maria. Souboje jsou opět na tahy, jak už to u této série bývá zvykem. Ještě před samotným útokem si ale můžete nepřátele pomocí otáčení kruhu seřadit. Pokud se vám povede najít perfektní rozmístění, tak proti vám nepřítel nemá nejmenší šanci. Souboje s bossy pak fungují na podobném principu, ale každý z nich má unikátní mechaniky. Vzhledem k tomu, že je Paper Mario RPG, se očekávalo, že bude mít i body zkušeností a vylepšování schopností. I když se Nintendo snažilo vysvětlit, jak to v The Origami Kingovi bude fungovat, moc smysluplně to nevyznělo. Zvětšit video Na závěr ještě přišlo menší oznámení. Na Switch v listopadu zamíří nová hra Bakugan: Champions of Vestroia. Nebudu se divit, pokud vám tato značka nic neříká, ale hlavně v Japonsku má nemalý úspěch, a to převážně u mladších hráčů.

Devolver Direct Ani tento rok nemohl mezi prezentaci chybět vydavatel Devolver Digital, který posledních pár let překonává sám sebe v bizarnostech. Ani jejich letošní Direct se nevymykal jejich zaběhlému stylu, takže to byl pořádný bizár. Očividně s jejich způsobem prezentace ale nemají problém ani velké společnosti, protože v jejím průběhu se na scéně objevili například i Phil Spencer, ředitel Xboxu, nebo Geoff Keighley. Mimo scének, popichování a narážek na nepopulární trendy současného herního průmyslu ale přeci jen došlo i na pár her. Podívejte se na první záběry z akce Shadow Warrior 3 Je to jen pár týdnů zpět, co jsme se dozvěděli, že vzniká Shadow Warrior 3. Na Devolver Directu byl představen v novém traileru a rovnou se můžete pokochat i záběry přímo ze hry. Hlavní hrdina stále hláškuje jako za starých časů, akce je patřičně rychlá a graficky nevypadá vůbec špatně. Jen ještě není jasné, jestli třetí díl půjde ve stopách toho předchozího, tedy spíše směrem looter-shooter žánru, nebo se vrátí ke stylu koridorové střílečky. Těšit se na něj můžete příští rok. Jelikož má pod sebou Devolver spíše menší vývojářská studia, tak bylo jasné, že nebudou představeny žádné megalomanské projekty. Mezi těmi, které přišly na řadu po Shadow Warriorovi, je Fall Guys: Ultimate Knockdown. Zkrátka každý v dnešní době musí mít vlastní battle royale. V jednom zápase se sejde 60 hráčů a budou se mezi sebou shazovat z herní plochy. Akční 2D horor Carrion si zahrajete už koncem července Většinou to ve hrách bývá tak, že hrajete za tu správnou stranu. Občas se ale najdou výjimky a mezi ně se zařadí i Carrion, do kterého se budete moci pustit už za pár dní, konkrétně 23. července. V této 2D pixelartové plošinovce si zahrajete za monstrum konzumující lidi. Aby hratelnost nebyla tak jednotvárná, máte několik způsobů, jak se ke své kořisti dostat. Lidé proti vám ale nejsou bezmocní, takže je nutné popřemýšlet o tom, kdo je vhodnou kořistí. Serious Sam 4 předvádí po debutovém traileru také čerstvé záběry ze hry Shadow Warrior není jediným pokračováním velké značky, na které se na Devolver Directu dostalo. Připomněl se také Serious Sam 4, kterého bychom se měli dočkat už někdy v příštím měsíci. Zatím se tedy můžete pokochat novým trailerem naplněným porcováním potvor všeho druhu. Na závěr přišlo malé překvapení v podobě Devolverland Expo. Tato free-to-play záležitost je stále dostupná na Steamu. Vývojáři vám skrz ni chtějí dát možnost sami se vydat na herní výstavu. Můžete to tedy brát jako náhradu za letošní E3, která se bohužel nekonala. Zvětšit video

Ubisoft Forward Od letošní konference Ubisoftu jsem měl nemalá očekávání. Sice to nebylo ohledně nějakých nových oznámení, ale spíše mě zajímaly informace související s již odhalenými tituly. Mezi hráči se na ni také čekalo. Ve valné většině případů to ale bylo proto, že za její sledování mohli získat Watch Dogs 2 zcela zdarma. Ještě před jejím začátkem proběhla pre-show, ve které se kromě vývojářů hrajících Trackmanii dostalo i na několik novinek v souvislosti s již vydanými tituly. Pokud stále hrajete například Ghost Recon Wildlands, Trials Rising, Crew 2 nebo Division 2, tak se nemusíte bát, že by byl konec s přibýváním nového obsahu. Poté už tedy přišla ta pravá show a odstartoval to Watch Dogs Legion s novým trailerem a několika minutami záběrů z hraní. Kromě toho jsme se dozvěděli i pár věcí o příběhu. Londýn byl pod útokem neznámého teroristy, a tak se vedení města obrátilo na soukromou agenturu Albion. Její ředitel ale využil situaci a pod nálepkou toho, že chce z Londýna udělat nejbezpečnější město, začal terorizovat jeho obyvatele. Ještě jste tady ale vy – DeadSec. Stará známá organizace hackerů. Watch Dogs Legion se chlubí novými záběry a odhaluje datum vydání Jak už víme z původního představení, tak Legion nebude mít daného hlavního hrdinu. Do své party budete moci dostat každého obyvatele města. V rámci ukázky jsme viděli, jak jednu misi můžete řešit různými způsoby podle toho, se kterým členem týmu se do ní pustíte. Každý má jiné schopnosti, zaměstnanci Albionu k nim mohou mít jiný přístup, ale hackovat umí každý z nich. Na závěr padlo i datum vydání - 29. října. Je to tedy už za pár měsíců a rozhodně je to dříve, než jsem předpokládal. Jako menší vsuvka přišla bojovka Brawlhalla. Kromě pochlubení s počtem hráčů došlo i na odhalení verze pro Android a iOS, která by měla být dostupná 6. srpna. Stejně jako na ostatních platformách bude free to play a crossplay nebude chybět. U mobilů se ještě chvíli zůstalo s další připomínkou již vydané hry Might & Magic: Era of Chaos. Alespoň o trochu zajímavější bylo Tom Clancy’s Elite Squad, což je také mobilní hra, ve které se setkají postavy z různých sérií Toma Clancyho. Vyjít by podle všeho měla už brzy, ale přesné datum odhaleno nebylo. Assassin's Creed Valhalla se konečně chlubí záběry přímo ze hry Hyper Scape, který byl představen minulý týden, samozřejmě nemohl chybět. Jelikož odhalení už proběhlo před tím, tak ani nebylo moc o čem mluvit. Jediným oznámením tak je, že přechází do otevřené bety, která už je dostupná pro hráče z celého světa. Po menším fiasku Assassin’s Creed Valhalla na poslední prezentaci Xboxu jsme se konečně dočkali pořádného gameplaye. Musím říct, že překvapení se rozhodně nekonalo. Komu se líbil přístup Origins a Odyssey, Valhalla ho nezklame. Vypadá to ale, že toho starého “asasínování”, které jsem si v původních dílech tak oblíbil, je tady zase ještě o něco méně. Alespoň v soubojích máme pár novinek. Přichází nové stun mechaniky a nepřátelé budou v boji více využívat prostředí včetně mrtvých těl ležících okolo. Do každé ruky si také můžete vzít jakoukoliv zbraň nebo štít a dojde i na speciální schopnosti. Do doby vikingů se vydáme 17. listopadu. Tato informace není důležitá jen z toho důvodu, že s tímto datem vyjde nové Assassin’s Creed. Vzhledem k tomu, že se stále prezentuje na novém Xboxu, tak by v tu dobu měly být venku i nové konzole. Ani jedna z nich zatím oficiální datum nemá, ale začátek listopadu nezní vůbec nepravděpodobně. Pokud by nedošlo minulý týden k únikům, měl by Ubisoft docela příjemné překvapení na závěr. Takhle už ale každý věděl, že dojde řada na Far Cry 6. Kromě potvrzení všeho, co stihlo uniknout, jsme se dočkali nového traileru soustředícího se na nového záporáka, kterého ztvární Giancarlo Esposito, a jeho syna. Na výpravu do tropické země Yara se můžete těšit 18. února příštího roku. Zvětšit video

Stadia Connect Začátkem tohoto týdne Google představoval novinky ohledně jejich streamovací služby Stadia. Kromě her, ke kterým se dostanu za chvíli, byla konečně představena funkce Click to Play. Například při sledování videa z nějaké hry tak bude stačit kliknout na odkaz a sami se do hraní můžete pustit během chvíle. Zatím je tato funkce dostupná pouze v Pro úrovni předplatného. Amazon chce už letos spustit herní streamovací službu Tempo Samotných her se neukázalo mnoho. Většina z nich jsou starší tituly, které míří na Stadii v budoucích měsících. Mezi ně patří například Dead by Daylight, Serious Sam 4, poslední dva díly Hitmana nebo Sekiro: Shadows Die Twice. Poslední jmenovanou si na Stadii moc nedokážu představit. V Sekiru totiž záleží nejvíc na přesnosti a preciznosti, což může input lag velmi negativně ovlivnit. Nabídka se rozroste i o dosud neoznámené hry. Můžete se těšit například na Super Bombermana R Online, který přinese mimo jiné i režim pro 64 hráčů a na Stadii dorazí tento podzim. Další novinkou jsou Outcasters od studia Splash Damage. Vzhledem k tomu, že tito vývojáři stojí za hrami jako Brink nebo Gears Tactics, jsem očekával něco lákavějšího než barevnou arkádovou onlinovku. Mezi posledními přišla řeč na Orcs Must Die! 3. Pokračování této tower defense akce si nikde jinde nezahrajete. Na Stadii si ho můžete zahrát už nyní. Exkluzivita by nicméně neměla být trvalá. Stejně jako v případě první prezentace Stadie jsem očekával něco víc. Kromě nové funkce a her bylo přislíbeno, že v příštích měsících nám představí další exkluzivní záležitosti včetně nové hry od Supermassive Games, kteří stojí za hororovkami Until Dawn a Dark Pictures. I přes to všechno mě ale nejvíc zajímá to, kdy bude Stadia oficiálně spuštěna i u nás. O dostupnosti v ostatních zemích ani tentokrát nepadlo jediné slovo. Zvětšit video