Summer Game Fest: sliby Xboxu, novinky Nintenda a Hawkeye v Avengers

Nintendo ale učinilo velmi zvláštní rozhodnutí. Japonská verze tohoto Directu se liší od těch ostatních. Vyškrtli z ní WWE a objevilo se tam více titulů. Kromě Fairy Tailu, který vychází na konci měsíce, bylo oznámeno pokračování JRPG Atelier Ryza 2 . Je to zvláštní i vzhledem k tomu, že první Atelier Ryza byl celosvětově nejúspěšnějším dílem série. Kromě toho přišlo i oznámení data vydání hry Sakuna: Of Rice and Ruin , která se objevila na loňské E3. Na tu se můžete těšit 10. listopadu.

Přeci jen ale došlo i na oznamování novinek. Studio First Watch Games představilo svoji prvotinu Rogue Company . Jedná se o multiplayerovou střílečku z pohledu třetí osoby. Na první pohled vypadá jako další z řady battle royale her, ale ve skutečnosti je to klasická multiplayerovka. Spolu s představením byl rovnou spuštěn i předběžný přístup na PC, Xbox One, Nintendo Switch a PlayStation 4. Abyste si mohli zahrát, tak si musíte pořídit Starter pack. Po vydání plné verze by ale Rogue Company měla být free-to-play.

Direct Mini trval necelých 10 minut. I když Nintendo už předem zmiňovalo, že se ukáží jen tituly od third-party studií, které už dříve byly oznámeny. Očekával jsem tedy, že se ukáže něco nového například z remasteru Crysis nebo No More Heroes III. Kromě Cadence of Hyrule se z dříve oznámených her ukázalo jen WWE 2K Battlegrounds , což je arkádová verze těchto zápasů.

I když se oficiálně Nintendo do festivalu Summer Game Fest nezapojilo, tak během léta také pořádá vlastní prezentace. Tentokrát to nebyl plnohodnotný Direct, ale jeho menší verze, ve které se ukázalo jen pár menších titulů. Rozjelo to DLC pro rytmickou hru Cadence of Hyrule . Budou celkem tři a po jejich vydání přijde i kompletní edice.

Metroidvania Blasphemous , která vyšla na podzim minulého roku, sklidila velmi kladné ohlasy, takže se není čemu divit, že ho vývojáři chtějí dále podporovat. 4. srpna vydají DLC The Stir of Dawn, které kromě nového obsahu přinese také mód New Game+. Odemkne se vám po dohrání základní hry a dostanete se skrz něj i k nové části příběhu.

Následně se ukázalo několik menších titulů, ze kterých můžeme vypíchnout třeba Ghostrunner . To je FPS skákačka odehrávající se ve futuristickém městě. Na první pohled ani nevypadá, že na ní pracuje nezávislé studio. Stejný případ je i Voidtrain . V této adventuře si zahrajete za mechanika, který se shodou okolností dostal do světa s docela zvláštními pravidly.

Poté přišla na řadu série Overcooked . V kolekci All You Can Eat najdete oba díly spolu se všemi DLC. Pro Ghost Town Games to ale očividně nestačí. Při té příležitosti předělali první Overcooked do enginu druhého dílu a poprvé budete mít možnosti hraní v kooperaci i online. Původní verze totiž nabízí pouze lokální multiplayer. Zatím je tato kolekce oznámena jen pro PS5 a XSX, ale je možné, že se dostane i na PC.

Ani v červenci nechyběla prezentace plná her od nezávislých vývojářských studiích. Stejně jako tu předchozí pořádalo Double Fine spolu s dalšími. Nejdřív ale přišlo pár odhalení od Geoffa Keighleyho. První z nich bylo Rogue Company , o kterém byla řeč už na Nintendo Directu Mini. Můžete se tedy podívat na docela povedený trailer. Vypadá to, že tvůrci Rogue Company s ní mají velké plány do budoucna.

Xbox Games Showcase

Měsíc po prezentaci PlayStationu opět přišel na scénu Microsoft. Na jejich Xbox Games Showcase se podle původních ohlášení měly objevit především hry od first-party studií. Phil Spencer si po Future of Gaming od Sony liboval, že je klidný a trumfy, které nám měli předvést na této prezentaci jednoznačně předčí konkurenci. Nakonec to ale dopadlo trochu jinak.

Ještě před tím, než samotná prezentace začala, měl Geoff Keighley, pořadatel Summer Game Festu, vlastní pre-show. Nejedna osobnost herního průmyslu na ni lákala s tím, že se i tady mají ukázat velké věci. Většinu času ale probíhaly rozhovory se streamery a dalšími tvůrci obsahu. V průběhu se ukázaly pouze Echo Generation, Hello Neighbor 2, projekty z ID@Xbox a trailer z Watch Dogs Legion. Jako překvapení na závěr pre-show přišlo oznámení Balan Wonderworld, na kterém ve Square Enixu pracují vývojáři titulů jako Sonic the Hedgehog a Nights into Dreams. Na první pohled jejich novinka připomíná skákačku A Hat In Time.

Poté tedy konečně došlo na představení novinek, které uvidíme na microsoftích konzolích a PC. Jako první přišlo na scénu velmi očekávané Halo Infinite, na které fanoušci čekají už celé roky. Gameplay, který nám vývojáři ze 343 Industries předvedli, ale moc nenadchnul. Ne, že by to byla vyloženě tragédie. Je z něj cítit, že se stále jedná o Halo, můžete se těšit na otevřenější lokace a vývojáři slibují, že je to začátek nové éry této série. Po technické stránce se ale o žádný zázrak nejedná. Chybějící stíny, doskakující vegetace a mdlá stylizace jí rozhodně nesvědčí. Od vlajkového titulu, se kterým Xbox vykročí do vod nové generace konzolí, jsem očekával mnohem víc.

Následovalo několik exkluzivních titulů. State of Decay 3 z traileru nevypadá špatně, ale předchozí díly si moc kladných ohlasů nevysloužily, takže bych očekávání trochu umírnil. Navíc není jasné, jestli stejně dobře bude vypadat hra i v pohybu. Mnohem většího nadšení se dočkalo oznámení nové Forzy Motorsport. Nemá žádné číslo ani podtitul a opět slibuje výrazný posun. Pokud jste ale čekali, že Forza bude mezi launchovými tituly pro Xbox Series X, tak vás musím zklamat. Vývojáři z Turn 10 Studios k oznámení dodali, že vývoj je v rané fázi, takže na vydání hry si ještě pár let počkáme. Také je to první případ, u kterého se neobjevilo logo Xbox One. Microsoft sliboval, že i tuto konzoli ještě pár let podporovat bude alespoň co se jejich first-party her týče. To napovídá, že na novou Forzu budeme čekat opravdu dlouho.

Studio RARE má za sebou dnes již úspěšné Sea of Thieves a ukázali nám trailer z jejich novinky Everwild. Na pohled vypadá velmi dobře, jen z hratelnosti jsme toho zatím moc neviděli. Oproti tomu o Tell Me Why, nové adventuře od Dontnod Entertainment, víme vše, co potřebujeme. V srpnu nás čeká první epizoda příběhu dvou sourozenců vracejících se do rodného města.

Doufal jsem, že se také představí některé vylepšené verze již vydaných titulů. Nakonec ale došlo jen na Ori and the Will of the Wisps, které si na XSX budete moci zahrát ve 120 snímcích za vteřinu. Později ještě byla řeč o Destiny 2, které na nové generaci samozřejmě nemůže chybět vzhledem k tomu, jaké s ním má Bungie plány. Rovnou následoval blok studia Obsidian Entertainment. Kromě připomínky jejich survivalu Grounded, který už si můžete zahrát v předběžném přístupu, oznámilo také DLC pro Outer World s podtitulem Peril on Gorgon. Vyjde 9. září na všechny platformy. Ještě od nich ale přišlo mnohem příjemnější překvapení. Pracují také na fantasy RPG Avowed, které je zasazené do světa Pillars of Eternity.

Studio Interior/Night pak představilo svoji příběhovou adventuru As Dusk Falls. Má docela zvláštní grafické zpracování a hratelností by se měla podobat hrám od Quantic Dreamu. Je to z toho důvodu, že Caroline Marchal, zakladatelka Interior/Night, působila na pozici vedoucí herní designérky u Heavy Rainu a Beyond: Two Souls.

Na závěr sekce first-party her došlo na nový trailer Psychonauts 2. Tato ujetá skákačka měla docela složitý vývoj, ale vypadá to, že se konečně blíží ke zdárnému vydání. Stejně jako v případě Brütal Legend na hře spolupracuje zpěvák a komik Jack Black. V průběhu prezentace dostali slovo i vývojáři z Ninja Theory, ale z pokračování Hellblade jsme neviděli nic nového.

Další část se také věnovala exkluzivitám, ale pouze těm časovým. To znamená, že všechny následující hry se po nějaké době mohou objevit na PlayStationu a možná i na Nintendu. A začalo to dalším nečekaným překvapením. Po dlouhé době se ozvali vývojáři studia GSC Game World a představili první ukázku ze S.T.A.L.K.E.Ra 2. Vydání je ale pravděpodobně také ještě daleko. V příštím roce se pak můžete těšit na Warhammer 40 000: Darktide, na kterém pracuje Fatshark, což je studio, které má za sebou výbornou kooperační řežbu Warhammer: Vermintide.

Tetris Effect byla z počátku exkluzivita na PlayStation 4. Poté ale přišel i na PC a ve verzi Connected se dostane i na nový Xbox. Vypadá to, že si bere inspiraci z úspěšného battle royale Tetrisu 99, který najdete na Nintendo Switchi, protože v nové verzi bude vsázet na hraní v multiplayeru. K tomu se přidala ještě menší dobrodružná záležitost The Gunk, ve které se vydáte na planetu, kterou je potřeba pořádně uklidit.

Potěšila také nová ukázka z hororu The Medium od Bloober Teamu. Tvůrci předvedli, proč tento titul nemůže běžet na současné generaci. V jednu chvíli totiž konzole renderuje dvě odlišné reality, ve kterých má hlavní postava rozdílné schopnosti.

Značku Crossfire nejspíš znáte jen jako multiplayerovou střílečku populární převážně v Asii. S příchodem CrossfireX na Xbox se Microsoft rozhodl, že k tomu přidá i plnohodnotnou kampaň, na které pracuje studio Remedy. Z traileru vypadá docela dobře a řekl bych, že má i značnou šanci na úspěch. Singleplayerových FPS stříleček přeci jen v posledních letech moc nevychází.

A na závěr se jako velké překvapení potvrdily spekulace ohledně vývoje nového dílu série Fable. Stejně jako v mnoha předchozích případech by i tentokrát mělo být vydání ještě daleko. Pracuje na něm studio Playground Games, které má na svědomí sérii Forza Horizon. Zázemí pro hry s otevřeným světem rozhodně mají. Teď jen aby to zvládli zpracovat do RPG žánru.