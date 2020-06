Summer Game Fest: začátky Sherlocka Holmese a novinky od Riotu

Mnohem zajímavější to ale je s remakem první Mafie. Jelikož se vše dělá od základu znovu, tvůrci se očividně nebojí sahat do základů hry. Čeká nás prý spousta změn, včetně vedlejšího obsahu a úprav příběhu. Ještě je brzy na to soudit, jestli to budou změny k lepšímu nebo horšímu. Aby ale nepanovala panika, že Mafii americké studio Hangar 13 ještě víc pokazí, tak jsme byli rovnou ujištěni, že vývoj mají na starosti i studia sídlící v Praze a Brně.

Odhalení spojené s Mafií bylo velkou událostí minulého měsíce. Spousta spekulací, které ještě před tím kolovaly na internetu, se potvrdila. Například to, že definitivní edice druhého a třetího dílu jsou dostupné už nyní a pokud jste vlastníky klasických verzí, dostali jste ty definitivní zdarma. U druhého dílu to znamená vylepšené rozlišení, textury a upravené zvuky. Mafia III je pak pouze znovuvydáním hry, tak jak před čtyřmi lety vyšla. V obou případech základní hru doprovází i všechna DLC.

Pokračování této legendární série se dočkáme v srpnu letošního roku a vyjde pouze na PC a streamovací službě Google Stadia. Jeho základ tvoří kampaň, do které se můžete pustit hned ve čtyřech hráčích. Na rozdíl od předchozích dílů to nebude jen o tom prostřílet se z bodu A do bodu B. Kromě hlavních misí dojde i na vedlejší úkoly.

Devolver Digital a chorvatský Croteam si také připravily jedno oznámení. O tom, že vzniká čtvrtý Serious Sam, víme už dlouho. Ohledně detailů toho ale moc nepadlo. Až nyní víme více. V základu to každopádně bude ta praštěná a bezhlavá střílečka, jakou si můžete pamatovat z předchozích tří dílů.

Kromě fáze vyšetřování dojde i na akci, během které si to s místními vyřizujete ručně. Podle všeho by to ale nemělo být jen o zběsilém mačkání jednoho tlačítka. I v soubojích využijete umění dedukce, například na odhalení slabin protivníka.

Studio Frogwares už má za sebou několik herních příběhů světoznámého detektiva Sherlocka Holmese. Ten poslední s podtitulem The Devil’s Daughter se jim ale na rozdíl od takového Crimes & Punishement moc nepovedl. Nyní představili novinku, ve které se podíváme do Sherlockovým mladých let.

The Last of Us: Part II je krvák

Zatímco předchozí State of Play od PlayStationu si pro sebe uzmul Ghost of Tsushima od studia Sucker Punch, tentokrát veškerá pozornost směřovala k The Last of Us: Part II, které vychází už za pár týdnů. Kromě povídání Neila Druckmanna a záběrů, které už jsme viděli dříve, se ukázala také nová sekvence přímo z hraní.

Hratelností se podle ukázky druhý díl velmi podobá tomu původnímu. Optimální cesta, jak se vypořádat s nepřáteli, je pro Ellie tichý postup. Kromě ozbrojených přeživších samozřejmě narazíte i na nakažené, kteří se od doby prvního dílu ještě o něco vyvinuli. Runneři a clickeři nechybí, ale narazíte i na nové, ještě nebezpečnější druhy.

Během příběhu narazíte i na pár spojenců, kteří vám budou pomáhat v boji. Měli by být zase o něco užitečnější než v předchozích hrách od studia Naughty Dog. Spolu s nimi si projdete místa, která se v Last of Us zatím neobjevila. Stejně jako v prvním díle se během hraní prostřídají i roční období.

Pokud si nechcete vyzradit nic konkrétního z příběhu, stále doporučujeme vyhýbat se komentářovým sekcím u oficiálních videí PlayStationu a podobných míst. Stále se tam totiž najdou spoilery z nedávných úniků. Místo toho můžete zamířit na první dojmy, které vyšly u nás na Doupěti.