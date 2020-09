Super Mario 3D All-Stars: promarněný návrat legend | Recenze

Co baví Kvalita jednotlivých her

O příchodu starších 3D dílů Maria na Switch se spekulovalo už od začátku roku. Přeci jen se letos slaví 35. výročí této série, takže něco takového jistě dává smysl. Osobně jsem se na 3D All-Stars kolekci těšil, a to jednoduše proto, že jsem ani jednu z jejích částí při původním vydání nehrál.

Máme tady tedy tři díly. Super Mario 64 byl prvním 3D dílem a stal se z něj kult jakožto z jedné z nejlepších skákaček všech dob. Super Mario Sunshine pak na Nintendu GameCube přinesl nové mechaniky a větší svobodu při hraní. V Super Mario Galaxy se do toho zakomponovaly hrátky s gravitací a pohybové ovládání Nintenda Wii. Jakou podobu mají v All Stars kolekci?

Na kult se nesahá!

Vezmeme to od nejstaršího, tedy od Super Maria 64. Jak jsem již zmiňoval, mnohými je považován za tu nejlepší 3D skákačku, která kdy vyšla. Ve své době to jistě bylo něco výjimečného. V porovnání s dnešními hrami to už ale značně drhne a poznáte to během prvních chvil hraní. Největší výhrady mám jednoznačně ohledně ovládání a kamery. Chce to pár hodin cviku, než Maria dostanete do ruky.



Naprosto kultovní skákačka bojuje s kamerou a ovládáním ještě dnes.

Připadá mi, že Nintendo věnovalo Super Mariovi 64 v této kolekci nejméně péče. Jak v handheld režimu, tak při vložení do doku běží v rozlišení 720p při 30 FPS. Nedokázal se ale zbavit původního poměru stran 4:3, takže při hraní máte ještě k tomu na okrajích obrazovky černé pruhy. Možná Nintendo nechtělo na tento titul moc sahat, aby si to nerozházelo u skalních fanoušků, ale když se podívám na původní All Stars kolekci, tak ta současná vypadá odfláknutě. Původní totiž přinesla starší díly kompletně předělané do modernější podoby.

Můžete narazit na tvrzení, že by se výraznějšími úpravami hra rozbila a její engine na to zkrátka není uzpůsoben. Vzhledem k tomu, co předvádí moderská komunita to ale vypadá jako chabá výmluva. Fanoušci totiž do Super Maria 64 dokázali implementovat podporu poměru stran 16:9 a rozlišení 1080p spolu s vyšším počtem snímků za sekundu také není problém. Je škoda vidět, že oficiální verze nedosahuje takových kvalit. V minulosti přitom už s většími úpravami Nintendo přišlo, když vydávalo remake pro kapesní konzoli DS, který kromě vylepšené grafiky obsahuje i nové úrovně.



Stále jde o neuvěřitelně pestrý a zábavný zážitek.

Abych ale Super Mariovi 64 jen nekřivdil, tak musím uznat, že jsou vidět rozdíly v grafice, konkrétně v kvalitě textur. Prvky v prostředí, a hlavně interiér zámku princezny Peach vypadají lépe. V momentech, kdy se Mario více vzdaluje od obrazovky, si pak můžete všimnout, že v nové verzi je bez problému vidět, zatímco v té původní se po vzdálení začal rozmazávat.

"Po chvíli tréninku s ovládáním a kamerou jsem se až divil, jak moc propracovaný Super Mario 64 je vzhledem k jeho věku."

Tady jde především o tu možnost si bez potíží zahrát tuto legendu i na současné generaci konzole od Nintenda. V tomhle ohledu si nemám na co stěžovat. Po chvíli tréninku s ovládáním a kamerou jsem se až divil, jak moc propracovaný Super Mario 64 je vzhledem k jeho věku. Úrovně se postupně mění, zámek je prošpikovaný skrytými místnostmi a Mario má v repertoáru spoustu skoků a útoků.

Dovolená po téměř 20 letech

Super Mario Sunshine benefituje z 3D All Stars kolekce asi nejvíce. Mnohým hráčům stačí jen to, že si ho zase mohou od dob konzole GameCube zahrát, protože od té doby se v žádné jiné formě Sunshine nikdy neobjevil. Kromě toho si ale tento díl, ve kterém Mario s jeho partou vyráží na dovolenou na Isle Delfino, vysloužil několik vylepšení, které hraní dělají velmi příjemným.



Mafio Sunshine se dočkal zdaleka největší péče ze všech her balíčku.

Příjemně mě překvapilo, jak dobře Sunshine na svůj věk vypadá. Na rozdíl od Super Maria 64 se mu povedlo zbavit černých pruhů na okrajích a v obou režimech běží v rozlišení 1080p ve 30 FPS. Opět je mi docela záhadou, proč se Nintendo rozhodlo uzamknout snímkovou frekvenci na 30 místo 60 snímků, když výkon na to Switch bezesporu má.

Ovládání tohoto dílu je mnohem pohodlnější. Pohyb Maria je přesnější a nad kamerou máte větší kontrolu. Jediné, co by mohlo dělat problémy je ovládání F.L.U.D.D, což je přístroj na vodu, který tady Mariovi slouží jako hlavní zbraň proti špíně, kterou tajemný záporák rozpatlal po celém ostrově. Na rozdíl od Super Maria 64 jsem si na odlišné ovládání zvyknul během chvilky.



Vše tu funguje tak, jak má. Snad jen ovládání zbraně dělá občas problémy.

Po stránce hratelnosti se Sunshine nemá za co stydět. Místy překvapuje svojí vyšší obtížností, ale to není nic, kvůli čemu by si zasloužil negativní hodnocení. Na to, že původně vyšel v roce 2002, mě překvapila celková velikost hry. Ostrov je větší, než se na první pohled zdá a stejně jako princeznin zámek skrývá spoustu tajemství.

Nejlépe je mezi hvězdami

Nyní už naprosto chápu, proč je Super Mario Galaxy tak vychvalovaným dílem. Přichází s kreativním prostředím a mechanikami, které k poskakování ve vesmíru výborně sedí. Spolu se Super Mario Odyssey se pro mě Galaxy stal nejlepším dílem celé série. A to nejen díky tomu, jak skvěle se hraje, ale i kvůli tomu, jak vypadá.



Poletování vesmírem má zkrátka něco do sebe.

U předchozích dílů z této kolekce jsem zmiňoval omezení u rozlišení a počtu snímků za sekundu a bylo to právě z toho důvodu, že Galaxy je v tomto ohledu na zcela jiné úrovni. Běží totiž v 1080p při 60 FPS v obou režimech a přitom z celé trojice na pohled vypadá nejlépe. Proto mi zkrátka přijde, že lepší rozlišení i FPS Super Maria 64 a Sunshine by Switch zvládal, jen se do toho Nintendu nechtělo.

Obzvláště dobře působí v handheld režimu, kdy je na některé galaxie radost pohledět. Už původní verze na tom byla skvěle, takže Nintendo více než tyto věci muselo řešit pohybové ovládání, které bylo hlavní součástí konzole Wii.

"Přijde mi, že lepší rozlišení i FPS Super Maria 64 a Sunshine by Switch zvládal, jen se do toho Nintendu nechtělo."

Star Pointer, který jste v původní verzi ovládali pohybem, je předělaný velmi dobře. Pokud hrajete v doku, tak pohybové ovládání funguje bez problému jak s joy-cony, tak s Pro ovladačem. V handheld režimu můžete využívat i dotykové obrazovky, což mi přijde jako velmi příjemný přídavek. Jen je občas obtížné během akce ještě prsty šmátrat po obrazovce.



Ve hře můžete používat jak pohybové ovládání joy-conů, tak dotykový displej.

Celkově se kolekce dá hodnotit ze dvou pohledu. Jedním z nich je to, že za příjemnou cenu dostanete rovnou tři výborné skákačky. Dle mého by se Super Mario Galaxy mohl prodávat i samostatně. Kvality na to bezesporu má. Na druhou stranu jde ale o kolekci starých dílů, od které nejeden hráč očekával, že to bude něco víc než původní verze s drobnými vylepšeními. V tomhle ohledu to zkrátka vypadá, že Nintendo chtělo jednoduše vydělat bez větší námahy, a tak se s tím moc nepáralo. Za mě je to opravdu škoda vzhledem k tomu, po jaké době se tyto legendy zase dostaly na aktuální systém.



Ke hrám ještě dostanete kompletní soundtracky, což je příjemný bonus.

Nesmíme opomenout další část této kolekce, a to jsou soundtracky. Dostanete celkově 175 skladeb, jejíchž poslech vám zabere přes 4 hodiny čistého času. Od původních tónů Maria 64 se dostanete až k melodiím Super Mario Galaxy, což byl první díl s orchestrálním hudebním doprovodem. K originálnímu soundtracku nebylo vůbec jednoduché se dostat vzhledem k tomu, že balení se dvěma disky, ze kterého je soundtrack ve 3D All-Stars kolekci převzatý, bylo dostupné jen v Japonsku po omezenou dobu. Během poslechu si můžete konzoli přepnout do módu přehrávače, který vypne obrazovku, aby se zbytečně nevybíjela baterie.

Kvalita jednotlivých her se zapřít nedá. Nintendo si ale nijak nelámalo hlavu s jejich vylepšením, které se od 3D All-Stars kolekce očekávalo, což platí hlavně u Super Maria 64. Sunshine ukázal, že to naopak zlepšit jde, ale ani v tomto případě to tvůrci dotáhli jen do půli cesty. U Galaxy pak bylo hlavní otázkou, jestli bude dobře předělané pohybové ovládání, a to se naštěstí povedlo na jedničku.