Super Mario 3D World + Bowser's Fury: rozzlobený drak a kočky | Recenze

Co baví Nové rozšíření

Foto mód

Perfektní soundtrack

Design úrovní

Otevřený svět Bowser's Fury Co vadí Nemotorná kamera ve 3D Worldu

Roztřepené hrany v Bowser's Fury

Bowser's Fury mohlo být delší 9 /10 Hodnocení

V sérii skákaček Super Mario Bros. vyšly už desítky her, a i když se to na první pohled nemusí zdát, většinou každá z nich má něco unikátního. Jinak to není ani v případě Super Mario 3D Worldu, který původně vyšel na Nintendo WiiU v roce 2013. Byl to vůbec první 3D díl, který jste si mohli projít celý v kooperaci. Tato možnost samozřejmě nechybí ani ve znovu vydané verzi pro Switch. Už to ale neplatí pouze pro lokální hraní. Nově se do multiplayeru můžete pustit i online.

Společně až s dalšími třemi hráči se tak můžete vydat do světa víl, které unáší náš známý záporák – drak Bowser. Ze začátku máte k dispozici čtveřici hratelných postav. Mario vás asi už ničím nepřekvapí, ale zbytek sestavy má trochu jiné schopnosti. Luigi skáče o něco výše, Toad běhá rychleji a princezna Peach může levitovat i bez toho, aniž by na sobě měla mývalí oblek. Odemykatelnou postavou je pak princezna Rosalina, která dokáže útočit bez jakéhokoliv power-upu.

Pokud od 3D Worldu na Switchi očekáváte nějaké výrazné grafické změny, tak vás musím zklamat. Už původně na WiiU vypadal výborně a Switch přeci jen nemá tolik nadbytečného výkonu, aby mohly přijít nějaká rozsáhlejší vylepšení. Stačí ale na to, aby se rozlišení vytáhlo na 1080p. To ovšem platí pouze pro hraní v doku. Handheld mód nabízí 720p. Počet snímků za vteřinu ale v každém případě zůstává na 60.

Styl Super Mario 3D Worldu se vrací trochu do minulosti. Světy jsou rozdělené na levely a hráč si je vybírá pobíháním po rozsáhlé mapě. Nemají vás moc čím překvapit, obzvláště pokud jste hráli Super Mario 3D Land pro kapesní 3DS. Oproti původní verzi se ale na Switchi hraje přeci jen trochu jinak. Nintendu očividně přišlo, že na WiiU to všechno bylo moc pomalé, a tak je pohyb postav rychlejší, a to jak na mapě světa, tak v samotných úrovních. Ve výborně zpracovaných levelech tak můžete dělat kousky, které se doposud zdály nemožné.

Jedinou výraznou novinkou oproti starším dílům v ohledu hratelnosti zůstává kočičí power-up, který je až nechutně silný. Dostanete se s ním prakticky kamkoliv bez toho, aniž byste museli precizně skákat a nepřátelé díky schopnosti škrábání také nejsou žádnou výzvou, a když ho zrovna nemáte, tak u sebe můžete vždy mít ještě jeden power-up navíc. Možná proto působí Super Mario 3D World tak jednoduše, obzvlášť když díky kolekci 3D All-Stars mám v živé paměti SM 64 nebo Sunshine. Ve většině případů, kdy se mi něco nepovedlo, to nebylo proto, že daný level je moc náročný, ale mohla za to kamera.



Foto mód je v Super Mario 3D World úplnou novinkou

Jen tohle mi stačilo k tomu, aby mi došlo, jak moc se Nintendo posunulo v Super Mario Odyssey, kde se těchto neduhů zbavilo. Opět se vrátím k Super Mariovi 64. Tam se kamera dala otáčet jen omezeně a byla docela nemotorná. 3D World s ní sice pracuje lépe, ale záleží, kde se zrovna nacházíte a podle toho vám dovolí s ní manipulovat. V některých situacích s ní nezmůžete vůbec nic. To je velká škoda obzvlášť pokud se budete chtít vyřádit v novém foto módu. Nastavení kamery se tady také odvíjí od toho, kde momentálně jste. Vybírat si alespoň můžete z několika různých filtrů a využívat samolepky, které získáváte jako jeden ze sběratelských bonusů v průběhu hry. Na WiiU sloužily jako dekorace pro Miiverse, takže pro ně Nintendo našlo jiné využití.

Původní verze také měla trochu bizarní mechaniku, kdy hráč foukal do mikrofonu na ovladači a tím odhazoval nepřátele nebo odhaloval skryté bloky. Na Switchi je to vše nahrazeno přes dotykovou obrazovku, respektive pohybové ovládání. Pokud jste hráli Super Mario Galaxy z 3D All-Stars kolekce, tak ve 3D Worldu je to přepracované stejně jako hvězdný ukazatel. V handheld módu využíváte dotykové obrazovky, zatímco při hraní v doku to jistí pohyb ovladačem. Hra vám záměrně říká, že máte tento prvek použít jen ve chvílích, kdy byste se bez toho dál nedostali. Má ale využití ve spoustě dalších situacích, takže není úplně od věci to občas vyzkoušet.



Z minihry s kapitánem Toadem vznikla i samostatná hra

Vedle klasických levelů jsou tady ještě menší odbočky ke kapitánu Toadovi. S ním se podíváte do hádankových úrovní, kde musíte získat všech 5 hvězd. Zní to jednoduše, ale provedení je kolikrát docela náročné. Kapitán Toad totiž nemůže skákat a proti nepřátelům je úplně bezbranný. Pokud se vám zdá, že tohle přece patří do jiné exkluzivity od Nintenda, tak máte pravdu. Captain Toad: Treasure Tracker vyšel ale až v roce 2014. Myšlenka na logickou hru s Toadem v hlavní roli vzešla právě z těchto vedlejších levelů ve 3D Worldu. Jsou příjemným oddechem od nekonečného pobíhání s Mariem, a navíc tady máte nad kamerou plnou kontrolu.

Bowser’s Fury

Zatímco hry z 3D All-Stars kolekce se dočkaly jen malých vylepšení, tak pro Super Mario 3D World si Nintendo přichystalo přeci jen něco většího v podobě nového obsahového přídavku. Bowser’s Fury zavede Maria do kočičího království. Opět tady z nějakého důvodu řádí Bowser, který nad sebou ztratil kontrolu. Zastavit se ho snaží jeho potomek Bowser Jr., ale sám na to nestačí, a tak vzniká nečekané spojenectví.

Už během prvních minut v Bowser’s Fury mi bylo jasné, že Nintendo nechtělo udělat stejné chyby, jako ve 3D Worldu. Jako první přišla na test kamera a k mému potěšení se mi vrátily vzpomínky na Odyssey. Bowser’s Fury vás nijak neomezuje v její manipulaci, a to se týká i hrátek ve foto módu. Další velkou změnou oproti původní hře je to, že neprolézáte jednotlivé levely, ale pohybujete se v jednom otevřeném světě. Není sice nijak závratně velký, ale pro velikost samotného rozšíření je za mě ideální.

Tyto změny si ale vybraly daň na výkonu, a tak logicky musela přijít omezení někde jinde. Na první pohled poznáte, že to tady s grafikou není už tak slavné. To se konkrétně týče hlavně vyhlazování hran. Postavičky, bloky a většina dalších objektů mají roztřepené okraje. Když na Bowser’s Fury přejdete rovnou z 3D Worldu, tak je to slušná rána do očí. Utrpělo ale také rozlišení. V obou herních módech Bowser’s Fury běží pouze v 720p. V handheld módu pak navíc ještě klesne počet snímků za vteřinu na 30.

Také tady funguje multiplayer, ale na rozdíl od 3D Worldu se do hraní můžete pustit pouze ve dvou. Jeden hráč ovládá Maria, zatímco druhý má na starosti Bowsera Jr.. I v případě, že hrajete sami, se ale kolem vás bude mladý Bowser motat. Je schopný vám pomáhat v soubojích a díky jeho magickému štětci zvládá odkrývat tajemství ukrytá na ostrovech. K jeho navigaci v těchto případech opět využijete pohybové či dotykové ovládání. Sami si můžete nastavit, jak moc se bude vměšovat do vašeho hraní. Kromě větší a menší pomoci mu můžete nakázat, aby jen přihlížel.

K prostředí Bowser’s Fury nemám výhrady. Ostrovy jsou pestré, skrývají mnohá tajemství a také mi přišly náročnější než levely ve 3D Worldu. Možná i proto tady má Mario rozšířený inventář, do kterého si může uložit 5 kousků od každého power-upu. Do tuhého šlo hlavně v momentech, kdy se probouzí Bowser a šlehá po Mariovi jeden plamen za druhým. To, kdy se Bowser probudí, sami neovlivníte. Zkrátka musíte počítat s tím, že se to jednou za čas stane. Hra vás na to jen krátce před tím upozorní tak, že začne pršet. I když je ale Bowser nepříčetný, tak vám může pomoci. Jeho plameny jsou totiž schopny zničit bloky, se kterými si Mario neporadí a díky pilířům, které kvůli němu padají na ostrovy, se dostanete na několik nedostupných míst.

Proti Bowserovi ale samozřejmě nejste bezmocní. Jeho hlavním nepřítelem je světlo z majáků, které můžete rozzářit pomocí kočičích hvězd. A když už jich máte dost, ožije obří zvon, který Maria promění do podoby obrovského lva a můžete si to s Bowserem rozdat pěkně na férovku. Po každém takovém souboji se zpřístupní další část ostrovů, kde to probíhá opět stejně.

Ostrovy v Bowser’s Fury na mě působí dojmem levelů ze Super Mario 64, a to v tom ohledu, že se mění a nikdy nestačí, abyste je prošli jednou. Máte tedy důvod se na ně vracet a vždy vás čeká překvapení. Tedy do chvíle, než z nich získáte veškeré hvězdy. To vám nezabere nijak závratnou dobu. Nintendo přeci jen už předem avizovalo, že Bowser’s Fury bude jen menším přídavkem. Pokud budete hodně spěchat, tak za nějaké 3-4 hodiny může být kočičí království zachráněno.

Celkově bych 3D World pro Switch doporučil každému fanouškovi skákaček, který se s ním na WiiU nesetkal. Pro ty z vás, kteří už ho mají za sebou, tady moc nového není, a i když je součástí balení rozšíření Bowser’s Fury, tak vám nevydrží zrovna dlouho. Svojí kvalitou je na tom ale o něco lépe i přes to, že kvůli vylepšením a rozsáhlejšímu světu utrpěla grafika.