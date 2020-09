Super Mario Bros. slaví 35 let: Projděte si historii slavného herního instalatéra

Nintendo je nedílnou součástí herního průmyslu už desítky let. Mělo své silné i slabé chvilky. Po masivním úspěchu 3DS a Wii přišel propad s WiiU. Vždycky je ale doprovázely jejich věrné značky v čele s italským instalatérem Mariem. Ten je ikonou společnosti už od její první konzole Nintendo Entertainment System (NES), která v Evropě vyšla roku 1985 a v Japonsku je známá pod názvem Famicom. Letos je to 35 let od doby, co se Mario poprvé podíval na domácí konzole se hrou Super Mario Bros..

Konceptem velmi jednoduchá a roztomilá skákačka si za ty roky získala tisíce fanoušků po celém světě a v galerii výše se můžete podívat, jakými formami si Mario ve své hlavní sérii prošel. Samozřejmě jsme si vědomi toho, že to není všechno jen o značce Super Mario. Časem se vytvořilo celé univerzum, které má z valné většiny na svědomí otec Maria Šigeru Mijamoto. Vlastních her se tak průběžně dočkal například Kirby, Captain Toad, Donkey Kong nebo Luigi.

I samotný Mario má spoustu vlastních vedlejších sérií. V minulosti byly velmi populární například sporty jako Mario Tennis nebo Mario Smash Football. Těm už se sice moc nevěnuje, ale Mario Party, Super Smash Bros. či závodní Mario Kart se mají stále k světu.

V posledních letech se dostal i na mobilní platformy. Super Mario Run je zjednodušená skákačka, kde Mario běhá sám. I Mario Kart se dočkal mobilní verze a také se dostalo i na návrat Dr. Maria, což je logická hra postavená na principu Tetrisu.

Nintendo již odhalilo, co chystá k letošnímu výročí. Kromě spousty merchandisu se dočkáme i příchodu několika legend na Switch. V 3D All-Stars kolekci najdete Super Maria 64, Sunshine a první Galaxy. V únoru se pak můžete těšit také na Super Mario 3D World s rozšířením Bowser's Fury. Oznámeno toho bylo samozřejmě víc. Vše potřebné se dozvíte v samostatném článku.