Super Mario Bros. Wonder ohromil novou ukázkou. Klasický koncept rozšíří další schopnosti a nový styl online hraní

Součástí letošní podzimní smrště je i Super Mario Bros. Wonder, nový 2D díl legendární série od Nintenda, který vychází 20. října. Po dlouhé době známého instalatéra uvidíme ve zbrusu novém dobrodružství místo toho, aby se na Switch dostávaly ve vylepšených verzích starší díly. Nintendo si pro svoji novinku přichystalo vlastní prezentaci, po které fanoušci nešetří nadšením.

Mario a jeho parta se tentokrát vydává do Květinového království za princem Florianem. Ten nedlouho po jejich příchodu potřebuje pomoc, protože drak Bowser se díky síle zázračné kytky spojil s princovým hradem a v království nastal chaos. Společně s Mariem na tuto výpravu vyráží Luigi, Peach, dvojice Toadů, Toadette a Daisy. Hrát můžete za kohokoliv bez rozdílu. Schopnosti každé z těchto postav jsou stejné, což se trochu liší oproti minulosti, kdy se třeba Peach mohla na chvíli vznášet.

Aby si hru užili i mladší či méně schopní hráči, k dispozici budou ještě různobarevné variace Yoshiho a Nabbit. Tyto postavy nebudou dostávat žádné poškození a Yoshi si ponechal svoje ikonické levitování a možnost nepřítele zhltnout. Pokud si váš spoluhrát Yoshiho vybere, tak se můžete svézt na jeho hřbetu.

Wonder nás provede sedmi tematicky laděnými světy. Během jejich prozkoumávání narazíte na několik nových schopností. Už v úvodním traileru jsme viděli Maria v jeho sloní formě. Může ale také navléknout růžový oblek, se kterým získá bublinkovou schopnost. Bubliny vypadají velmi užitečně nejen při střetu s nepřítelem, pomohou i v dosažení nedostupných plošinek. Jako další si Mario může na hlavu navléknout vrták a jednoduše jím probourat překážky nebo se zavrtat do země a do stropu.

Kategorií samou pro sebe je zázračná květina. Poté, co ji seberete, se začnou dít podivné věci. Někdy se změní perspektiva, jindy se zase celý svět nakloní. Tento stav neskončí, dokud neseberete semínka kytky, která v tomto díle potřebujete k postupu do dalších částí hry.

Vedle klasických power-upů bude v Super Mario Bros. Wonder také systém odznáčků. Každý z nich vašemu hrdinovi propůjčí odlišnou schopnost. S jedním můžete svoji čepici využít jako padák. Další vám do výbavy přidá kytku, která poslouží jako přitahovací hák. V jednu chvíli můžete používat jen jeden a postupem hrou se dostanete k dalším. Výběr očividně zásadně ovlivní, jak snadný či obtížný bude průchod danou úrovní.

Nezapomnělo se ani na hraní v multiplayeru. Lokálně se do hry mohou zapojit čtyři hráči. Pokud se některému z nich něco stane, jeho postava se promění v ducha, kterého další hráč dotykem může přivést zpět k životu. Online hraní už ale tak tradiční není. I při sólo hraní uvidíte okolo sebe stíny ostatních hráčů v reálném čase. Můžete se navíc navzájem zachraňovat stejně jako v lokální kooperaci. Tady platí, že se vás buď musí dotknout, nebo mohou v úrovni zanechat stojánek své postavičky, skrz který se pak můžete vrátit do své živoucí podoby.

Pokud chcete hrát online se svými kamarády, tak si můžete vytvořit vlastní místnost a připojit se jeden k druhému. Některé úrovně kromě klasického průchodu nabídnou i možnost závodu. Po dlouhé době tady máme hru od Nintenda, jejíž multiplayer nezůstává jen na půli cesty. Teď je ještě potřeba, aby opravdu fungoval tak dobře, jako v prezentaci.

Aby toho nebylo málo, tak na závěr byla představena červená mariovká edice OLED modelu konzole Nintendo Switch, která se bude od 6. října prodávat s cenovkou 349,99$. Do stejné barvy je laděná i dokovací stanice. Zatím nic nenaznačuje tomu, že by se tato edice neměla objevit i v českých obchodech.

Z pohledu tuzemského hráče to tak nemusí vypadat, ale Super Mario Bros. Wonder je jednou z nejvyhlíženějších novinek. Nintendo u nás zkrátka nemá takovou tradici, jako některé z dalších platforem. I když může Wonder působit jako "jen další díl", Nintendo ve spoustě případů už dříve dokázalo, že i malý posun stačí k vytvoření dalšího hitu.