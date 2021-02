Super Rush vrací Maria na odpaliště. Golfové hole vytáhneme na konci června

Pár let nazpět jsme s Mariem vyrazili na tenis, letos přijde na řadu golf. Přesné datum vydání spadá na 25. června. Sice nepatří mezi ty nejzáživnější sporty, ale Nintendo ho hodlá trošku připepřit, aby to nebylo jen o prostém máchání holí. Tedy joy-conem. Mario Golf: Super Rush bude totiž podporovat pohybové ovládání.

Abyste si to pořádně natrénovali, než se vrhnete do golfové vřavy, je tady příběhový režim, ve kterém vás hra naučí, co a jak. Hrát tady budete za vlastnoručně vytvořenou Mii postavičku a její statistiky se v průběhu hraní budou vylepšovat. Samozřejmě si ji budete moci i náležitě upravit podle svého gusta.

Super Mario 3D All-Stars: promarněný návrat legend | Recenze

Během online zápasů můžete hrát jak za Mii postavu, tak za celou řadu známých tváří z Mariovy party. Každý z nich má speciální schopnosti a na hřišti se navíc povaluje ještě spousta věcí, která vám mohou pomoct, nebo naopak uškodit vašim soupeřům. Je jen na vás, jak je využijete.

Mario Golf se naposledy objevil v roce 2014 na kapesní konzoli Nintendo 3DS s dílem World Tour. Už tedy uplynula docela dlouhá doba, takže doufáme, že si vývojáři dají záležet. Stejně jako výše zmiňovaný Mario Tennis Aces má i Super Rush na svědomí studio Camelot.