Superliminal: záleží na úhlu pohledu | Recenze

Co baví Originální koncept

Nápadité hádanky

Bizarní příběh Co vadí Krátká herní doba

Kostrbaté hrany objektů a stínů 8 /10 Hodnocení

Každý někdy toužil po tom, aby mohl prožít svoje sny a hlavní představitel ze Superliminalu není výjimkou. V jeho světě ale na rozdíl od toho našeho existuje možnost, jak něčeho takového dosáhnout. Konkrétně se jedná o experimentální program Somnasculpt doktora Pierce. Jednoho dne tedy usnete a dostanete se do snového světa, ve kterém máte plnou kontrolu nad svým počínáním. Po instruktáži, ve které se dozvíte, jak tento program funguje, to ale nepokračuje tak, jak bylo původně v plánu.

Takhle by se dala shrnout úvodní část Superliminalu. Více než o příběhu je to ale především o prostředí a hádankách, protože po dlouhé době tady máme logickou hru z pohledu první osoby. I když se to na první pohled nemusí zdát, moc takových na herním trhu není. Výjimkou jsou například Portal, The Witness, Q.U.B.E nebo Talos Principle. Superliminal se ale od všech zmíněných výrazně liší v ohledu způsobu řešení hádanek. Všechno je tady totiž postavené okolo hrátek s perspektivou.



Konečně se nám dostalo opravdu neotřelého herního konceptu.

Vaším cílem je vždy projít do následující místnosti. Při vstupu do některých z nich se může zdát, že se zkrátka skrz další dveře nemůžete dostat. Na druhou stranu byly i případy, kdy jsem si říkal, že je řešení naprosto jasné, ale po bližším průzkumu jsem musel chvíli přemýšlet. Hratelnost se většinu hry točí okolo manipulace s různými předměty, jejíchž velikost se odvíjí od umístění v prostoru.



Dostat se do další místnosti není tak jednoduché, jak se zprvu zdá.

Vysvětlit principy zdejšího používání perspektivy není nic jednoduchého. S tím vám snad alespoň trochu pomohou přiložené obrázky. Vývojáři používají techniku nucené perspektivy. To je optická iluze, díky které může objekt v prostoru vypadat vzdálenější, bližší, větší nebo menší. Jak ve výsledku bude vypadat závisí na poloze pozorovatele a jeho úhlu pohledu.

Postupně se všechno začíná měnit, s dalšími hádankami přicházejí nové mechaniky a už to není jen o změnách velikostí předmětů. S tím, jak se blížíte ke konci, se dostáváte k větším a větším bizarnostem. Docela mě ale překvapilo, že i přes to má každé řešení smysl a ve výsledku bývá i dosti jednoduché. Jen je škoda, že si řešení hádanek neužijete dlouho. Celou hru se mi na první pokus včetně několika záseků podařilo projít za necelých 5 hodin, což není zrovna moc a vzhledem k tomu, že jde o lineární hru, nemáte ani moc důvod si ji projít vícekrát. Klidně bych si dal líbit, kdyby porce hádanek v Superliminalu byla dvojnásobná, ale při hraní to působí tak, že to ani není potřeba více natahovat.

Výše popisovaný příběh má totiž jasně danou pointu, takže se ani nedivím, že vývojářům přišla tato délka adekvátní. Když už jsme u toho, za Superliminalem stojí studio Pillow Castle Games a je to jejich prvotina. Poprvé ho představili už v roce 2013, tehdy ještě pod názvem Museum of Simulation Technology a za tu dobu s ním ušli pořádný kus cesty. Tvůrci přiznávají, že se inspirovali například filmy jako je Paprika nebo Počátek.



Bizarností je ve hře dostatek.

Ohledně her jsem si při pohledu na Superliminal vzpomněl na Stanley Parable, a to hlavně kvůli podobnému grafickému stylu. Další podobností je například vypravěč, který má v průběhu hry nejednu cynickou poznámku. Abyste jeho průpovídky a vůbec celou pointu hry pochopili, tak musíte mít alespoň základní znalosti angličtiny. Superliminal totiž ani na jedné z konzolí neobsahuje český překlad.



Do hry musíte vyrazit alespoň s minimální znalostí angličtiny.

Kdybyste si říkali, proč máme na Doupěti recenzi Superliminal s takovým zpožděním, tak samozřejmě víme, že už na konci loňského roku vyšel pro PC exkluzivně na Epic Games Store. Tehdy jsme se k němu nedostali, ale vzhledem k tomu, že nyní vyšly jeho verze pro konzole PlayStation 4, Xbox One a Nintendo Switch, máme parádní příležitost se k ní vrátit. Na konci letošního roku ho ještě čeká vydání na Steamu.

Konkrétně jsem měl k dispozici verzi pro Switch, takže je nutné počítat s tím, že na ostatních platformách bude vypadat o něco lépe, než vidíte na přiložených snímcích. Mám k této verzi pár výhrad a ta největší se týká grafiky. Díky stylizaci Superliminal nemá na Switchi problém s počtem snímků za sekundu, dobře se na něj kouká, ale pořádnou vadou na kráse jsou kostrbaté hrany. To je ostatně problém valné většiny portovaných her na Switch.



Switch verze má samozřejmě nejslabší grafickou stránku.

Pokud bych si od možného nástupce Switche po stránce technologie přál jedno vylepšení, bylo by to právě vyhlazování hran, které je jak v doku, tak při hraní v handheld módu velmi výrazné. Všimnete si toho nejen u některých objektů, ale také u stínů. Jediná věc, které jsem si kromě toho všiml, jsou drobné záseky při příchodu do některých místností, ale vzhledem k povaze hry to za podstatný problém nepovažuji. Předpokládám, že vzhledem k vyššímu výkonu se s těmito problémy na ostatních platformách nesetkáte, takže i to můžete vzít v potaz pří výběru, kde budete Superliminal chtít hrát.



Až na pár technických nedostatků je herní prezentace trefná.

Celkem mě překvapilo, že tvůrci nevyužili žádné z vlastností Switche, které ostatní konzole nemají. Dotykové ovládání by v Superliminalu sice využití nemělo, ale to pohybové by se určitě hodilo. Už mám na této konzoli odehranou pěknou řádku FPS her a ovládání gyroskopem při hraní v handheldu je příjemným přídavkem. Vzhledem k tomu, že v Superliminalu občas manipulujete s docela malými objekty, by ani tady nebylo od věci. Budete si tedy muset vystačit s analogovými páčkami.

Veškeré problémy, které Superliminal má ale jednoznačně přebíjí jeho originalita. I když je často porovnávaný s ostatními logickými FPS hrami, tak způsob, jakým jsou tady hádanky zpracované u konkurence zkrátka neuvidíte. Po dlouhé době je Superliminal hrou s neokoukaným konceptem a dosáhnout něčeho takového v herním světě, kde ročně vycházejí tisíce her, rozhodně není nic jednoduchého.