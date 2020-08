Survival hra This War of Mine byla v Polsku zařazena mezi studijní četbu

A zajásal jsem si i tentokrát, protože se hrám podařil opravdu husarský kousek. This War of Mine byl právě zařazen do seznamu studijních literatur pro školy v Polsku. Mé oči začnou slzet, když si vzpomenu, jak jsem za mých školních let byl donucen trápit se s Kyticí či Hamletem. Dnešní mladí mají ten život jednodušší, ti netuší co je to strach a bída devadesátých let.

„Hry už byly samozřejmě použity pro vzdělávání, výuku matematiky, chemie či se prostřednictvím nich posilovaly kognitivní schopnosti. Ale rozhodně si nepamatuji, že by doposud byla hra oficiálně zařazena do národního vzdělávacího systému jako školní četba. Jsem hrdý, že práce 11 bit Studios přispívá k rozvoji vzdělávání a kultury v naší zemi," říká Grzegorz Miechowski, vedoucí studia.

This War of Mine je k dispozici pro PC, Switch, PlayStation 4, Xbox One, iOS a Android.