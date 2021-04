Survival strašák Song of Horror si na konzolích zahrajeme v květnu

Jak se můžete dozvědět z naší recenze PC verze, Song of Horror je skvělým strašidelným survivalem plným pátrání a objevování. Myslí si to i dostatek fanoušků, jelikož se vývojáři rozhodli přinést hru také na konzole PS4 a Xbox One, samozřejmě díky zpětné kompatibilitě i na PS5 a Xbox Series X/S.

Song of Horror: poctivé pátrání plné děsu | Recenze

Hru si na konzolích užijete 28. května letošního roku a oznámení data vydání doprovází také hutný trailer. Těšit se můžete na původní příběh, ovládání přizpůsobené ovladači a stejně kvalitní porci strašení.