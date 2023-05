Svět Dead by Daylight se rozroste o příběhovou hororovku. Postarají se o ni tvůrci antologie The Dark Pictures

Kromě překvapivé spolupráce s Nicolasem Cagem si studio Behaviour Interactive pro fanoušky Dead by Daylight připravilo další překvapení. Tentokrát to není nový vrah ani přeživší. Toto hororové univerzum se rozroste o singleplayerový příběh, o jehož tvorbu se postará studio Supermassive Games, které velmi dobře známe díky Until Dawn, The Quarry a antologii The Dark Pictures.

Supermassive se i tentokrát budou držet svého stylu, kdy je hra postavená na intenzivním příběhu a rozhodnutích, které mají vliv na pokračování příběhu. V hlavních rolích mají být zbrusu nové postavy. Ze spin-offu má ale být cítit, že jde stále o Dead by Daylight a ne jen tak obyčejnou hororovku.

Detaily o tomto projektu zatím zůstávají pod pokličkou, ale víme, že je jeden ze dvojice připravovaných spin-offů. Na druhém, který je kooperační hrou až pro 4 hráče, pracuje studio Midwinter Entertainment. Jejich projekt je ve velmi rané fázi vývoje a má se zaobírat myšlenkami o chamtivosti a touze po moci.

Aby toho nebylo málo, v přípravě je také filmové Dead by Daylight. Tento projekt ale stále hledá režiséra a scénáristu, takže v dohledné době ho určitě neuvidíme. Zkrátka nepřijdou ale ani fanoušci klasického Dead by Daylight. Skrz spolupráce s kapelami Iron Maiden a Slipknot přibydou do hry kosmetické doplňky. V rámci nové sci-fi kapitoly, která odstartuje 13. června, spolu s novou mapou dorazí vrah The Singularity.

