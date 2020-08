Svět Halo Infinite není zcela otevřený, lokace ale budou rozlehlé

Původně se předpokládalo, že nové sci-fi ze světa Halo bude mít zcela otevřený svět, vypadá to ale, že se bude držet spíše kouskované struktury po vzoru Gears 5. K dispozici budou velké a rozlehlé lokace, které však budou pospojovány jednotlivými přechody a nahrávacími obrazovkami. Do předchozích lokací se také bude možné vracet. Alespoň to lze vyčíst z nových informací webu Destructoid, o které se podělil kreativní ředitel Paul Crocker.

"Jednoduchou odpovědí je, že svět bude obrovský a rozlehlý," řekl Crocker. "Příběh vás tímto světem protáhne, čímž se postupně nové oblasti stanou přístupnými. Pak se ale můžete do předchozích lokací vrátit a více je prozkoumat. Rozhodně je tu toho dost k nalezení."

"Jak Chief postupně odhaluje nové lokace prstenu, nachází také různorodé vybavení," dodal vedoucí designu Jerry Hook. "Není to vždy jen o síle, vybavení budete moci vylepšovat a tak si zvýšit možnosti, jak hrát dál."