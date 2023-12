Svět Light No Fire bude stejně velký jako planeta Země. Autoři No Man's Sky představili další ambiciózní hru

Velmi dobře si pamatujeme dobu, kdy No Man's Sky vyšlo. Následovalo velké zklamání, nesplněné sliby a vlna hráčů, která se dožadovala vrácení peněz. Po deseti letech, co studio Hello Games pracuje na své vesmírné hře, se snad ze svých chyb poučili a podobný scénář tak nenastane i v případě jejich novinky Light No Fire. V ní nebudeme prozkoumávat celou galaxii. Místo toho se vydáme na průzkum jedné detailní planety, která svoji rozlohou odpovídá reálné Zemi.

Tentokrát nepřišel na úvod naleštěný CGI trailer. Místo toho jsme dostali pohled přímo na hraní a naše první dojmy nejsou vůbec špatné. Tento svět spadá do fantasy žánru a objevování společně s dalšími hráči bude jedním ze stěžejních prvků celé hry. O to důležitější je, aby skrz procedurální generování prostředí dokázali autoři vytvořit opravdu zajímavé lokace, které hráče zvládnou v jejich novém světě udržet.

Slibují velkou rozmanitost prostředí, které skrývá plno tajemství. My se sem nevydáváme v roli neohroženého hrdiny. Stejně jako ostatní hráči jsme obyčejní objevitelé. V průzkumu nás pak nic nemá omezovat. Cokoliv uvidíte na obzoru, ať už je to pohoří, řeka, lesy nebo bažiny, všechno můžete prozkoumat na vlastní kůži. A zapovězeny vám nezůstanou ani mořské hlubiny.

Vedle prostředí bude mít Light No Fire i pestrou faunu. Přímo v ukázce můžete vidět, jak si skupinka dobrodruhů osedlala draky a doufáme, že to není jediný zvířecí parťák, kterého budeme moci vzít s sebou na výpravu. Vydání je ale nejspíš ještě daleko. Studio zatím neprozradilo ani rok, na který se Light No Fire chystá. Stále také pracují na No Man's Sky, které se i v příštím roce bude rozrůstat o nový obsah.