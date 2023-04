Svět Warhammeru 40 000 ve stylu klasického Dooma. Boltgun slibuje brutální akci z pohledu mariňáka

Do univerza Warhammeru jsme skrz hry zavítali v řadě rozmanitých žánrů. Novinka Boltgun se pokusí zabrnkat na strunu fanoušků FPS stříleček toho nejklasičtějšího střihu. Tvůrci se nijak netají svojí inspirací tvorbou z 90. let, kdy pevnou rukou vládl Doom a vedle něj postával Duke Nukem 3D nebo Blood. Do boje proti Chaosu se pustíme 23. května na PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X a Nintendo Switch.

Jak jsme již zmiňovali, zase jednou se budeme muset popasovat se zástupci Choasu. Plynulá hratelnost je základním stavebním kamenem Boltgunu, jak by to ostatně u tohoto stylu her mělo být. Tvůrci se u legend žánru inspirovali nejen hratelností, ale také grafikou. Retro styl se sprity místo modelů postav a prostředí ztělesněné pixelartem zafungovalo už u řady předchozích her a nutno uznat, že Blotgun v této podobě vypadá velmi dobře. Také brutalitě se meze nekladou. Kaluže krve jsou doslova na každém kroku.

Zase jednou se do akce pustíme v roli vesmírného mariňáka zase trochu jinak. Možná si ještě pamatujete akci z pohledu třetí osoby Space Marine z roku 2011. Ten by se letos měl dočkat velkého pokračování, ale zatím se do brutální akce budeme moci už zanedlouho pustit alespoň v Boltgunu.