Světe div se, ale remasterovaná trilogie GTA ve světě prodala už téměř 10 milionů kusů

Definitivní edice Grand Theft Auto: The Trilogy by nyní mohla mít na kontě až 10 milionů prodaných kopií od svého vydání v listopadu. Naznačují to čísla prodejů odkrytých toto pondělí.

Recenze GTA: The Trilogy - Definitive Edition. Remaster, co si za rámeček nedáte

Vlastník Rockstaru Take-Two zveřejnil aktualizované údaje o počtu zásilek Grand Theft Auto V a dalších titulů v sérii. Podle všeho se celkově všech kusů z GTA her prodalo už přes 370 milionů, což zahrnuje také přes 160 milionů kopií GTA V.

Ve srovnání s čísly zveřejněnými před vydáním remasterované trilogie to znamená, že se nyní zase o něco navýšila. Sešteno podtrženo je velice pravděpodobné, že prodeje definitivní edice nyní tvořily značnou většinu z 10 milionů prodaných kusů ze série (nezapočteno GTA V) za poslední čtvrtletí. Oficiálně Take-Two neuvedl žádná přesná data o počtech prodaných remasterů, avšak výkonný ředitel Strauss Zelnick minulý měsíc tvrdil, že si trilogie od svého vydání vede skvěle i navzdory negativnímu přijetí ze strany kritiků a fanoušků.