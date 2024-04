Switch 2 má mít ovladače s magnetickým úchytem. Nové spekulace zmiňují červnové představení

Nástupce konzole Nintendo Switch stále zůstává v naprostém utajení. Oficiálně víme maximálně to, že se na budoucím hardwaru pracuje, ale co bude zač nebo kdy by se měl dostat na pulty obchodů, zatím není jasné. Už tady byla spousta spekulací, podle kterých jsme se měli odhalení dočkat v úvodních měsících roku, což se nevyplnilo. Nyní s další várkou přišel španělský web Vandal, který uvádí, že Switch 2 má mít oddělitelné ovladače ve stylu aktuální konzole. Rozdíl ale bude v tom, že k tělu konzole budou přichycené magneticky.

Právě z toho důvodu prý nebudou joy-cony ze Switche zpětně kompatibilní. Což nám dává smysl, pokud se bavíme o přímém připojení ke konzoli. Rozhodně to ale není důvod, proč bychom je nemohli použít odděleně. Navíc když se další spekulace týká toho, že Switch 2 umožní hraní s aktuálním Pro ovladačem.

I tentokrát padla zmínka o tom, že Nintendo zamýšlelo konzoli vydat ještě letos, ale nakonec se rozhodlo ho odsunout na jaro příštího roku. Představení se podle webu máme dočkat letos v červnu, což je celkem bezpečný tip, protože to i v tomto roce bude období, kdy společnosti budou oznamovat své největší novinky. Někteří partneři Nintenda měli mít možnost si osahat finální verzi konzole, což napovídá tomu, že je opravdu vše už pomalu připravené k odhalení pro veřejnost.

Nutno připomenout, že nejde o oficiální informace. Vandal není v ohledu spekulací vždy důvěryhodným zdrojem. I když se jeho reporty několikrát ukázaly jako pravdivé, také nastalo nemálo situací, kdy byla skutečnost nakonec odlišná. Nintendo ale tak či tak něco kutí a sám se nemůžu dočkat, až jejich novinku představí světu.

Zdroj: VGA, Insider Gaming