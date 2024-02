Switch 2 má podle spekulací vyjít začátkem roku 2025. Nintendo chce zajistit silnou nabídku her při vydání

Už dlouhé měsíce slýcháme o tom, že Nintendo chystá vydání svojí konzole na letošní podzim s tím, že k jejímu představení má dojít v průběhu března. Zatím šlo ale pouze jen o spekulace z neoficiálních zdrojů. Nyní ale tyto zdroje mění svá prohlášení. Nejsou to jen samotní insideři, ale i weby jako britský Eurogamer či VGC uvádějí, že se interní plány změnily a nástupce Switche se nám dostane do rukou až v roce 2025.

Důvodem má být snaha Nintenda zajistit to, aby nabídka her při vydání nové konzole byla co nejsilnější a nejpestřejší. Nedá se říct, že by u aktuálních konzolí byl lineup her při jejich vydání kdovíjak ohromující. Switch měl ale hned v den vydání k dispozici Legend of Zelda: Breath of the Wild, nedlouho poté následovali Super Mario Odyssey a Mario Kart 8 Deluxe, což jistě pomohlo vzbudit ve hráčích zájem. Podobný postup se tedy nejspíš pokusí zopakovat i tentokrát. Nintendo mělo o svém plánu již informovat vydavatele třetích stran.

Stále má nicméně platit to, že vydání nové konzole se dočkáme v průběhu nadcházejícího fiskálního roku, tedy do konce března 2025. Možná si říkáte, že je nesmysl uvádět konzoli takhle zjara. Switch ale také v roce 2017 vyšel na začátku března.

Letošní rok tedy nejspíš ještě budeme muset doklepat se Switchem. Konzole je to skvělá, ale už opravdu přišel čas na nástupce. Je ale docela slušná šance, že díky delšímu životnímu cyklu překoná další hranici v prodejích. Momentálně je třetí nejprodávanější konzolí historie s necelými 140 miliony kusů. Aby překonal Nintendo DS a PlayStation 2, muselo by se prodat dalších 15 milionů.

Pokud vyhlížíte nové hry pro Switch a doposud oznámené tituly vás nezaujaly, tak byste měli být tento týden na pozoru. Měl by totiž proběhnout další Nintendo Direct zaměřený na tvorbu studií třetích stran, která na konzoli dorazí během následujících několika měsíců. Opět jde ale o nepotvrzenou informaci, takže doporučujeme brát ji s rezervou.