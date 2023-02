Switch je třetí nejprodávanější konzolí historie. Před ním jsou už jen Nintendo DS a PS2

Nintendo během vánočního čtvrtletí prodalo dalších osm milionů Switchů, což konzoli posunulo na třetí místo v historických tabulkách. Jasně vedou PlayStation 2 (158,7 mil.) a Nintendo DS (154 mil.), za nimi následují Switch (122,6) a Game Boy (118,7 mil.).

Výš už se Switch nejspíš nedostane, to by muselo Nintendo vydat bájný vylepšený model, a tím prodloužit životnost platformy o dalších pár let. Po šesti letech od uvedení je ale na místě uvažovat spíš o nástupci.

Kde si však Switch ještě může polepšit, je prodej her. Nintendo hlásí 994 milionů prodaných titulů, pro žádnou jinou konzoli jich tolik zatím neprodalo. Konkurence ale posunula laťku ještě výš. Podle VGChartz se pro PS3 a Xbox 360 prodalo shodně okolo miliardy her. PlayStation 4 má na kontě 1,4 miliardy a PlayStation 2 dokonce 1,5 miliardy titulů.

Switch má ještě jeden primát. Mario Kart 8 Deluxe je s 52 miliony kopiemi nejprodávanějším exkluzivním titulem světa i nejúspěšnější hrou vytvořenou v Japonsku. Tedy pomineme-li fakt, že Wii Sports má na triku 82,9 milionu kopií, jenže tato hra byla všude mimo Japonsko prodávaná v sadě s konzolí, samostatně si ji tedy koupil jen zlomek uživatelů. Pokud započítáme i původní Mario Kart 8 pro Wii U, celkově se posledního dílu motokárové arkády prodalo 60,5 milionu kopií.

10 nejprodávanější her historie Minecraft – 238 milionů Grand Theft Auto V – 175 milionů Tetris – 100 milionů Wii Sports – 82,9 milionu PUBG – 75 milionů Mario Kart 8 (Deluxe) – 60,5 milionu Super Mario Bros. – 58 milionů Red Dead Redemption 2 – 50 milionů Terraria – 44,5 milionu Wii Fit (Plus) – 43,8 milionu

Žně v Nintendu očekávají i letos. Nedávno vydali Fire Emblem Engage (recenze), 24. února vychází Kirby’s Return to Dream Land, remaster oblíbené hry z Wii. O tři týdny později, 17. března dorazí Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon. A 12. května po pár odkladech konečně vyjde The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Na letošek pak Nintendo chystá i Pikmin 4.

