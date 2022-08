Switch v prodejích dohání PS4. Letos by se mohl stát třetí nejúspěšnější konzolí historie

Hybridní konzole Nintenda pořád táhne a letos v prodejích zdolá PS4 i Game Boy

Nintendo odstartovalo fiskální rok 2023 pod očekávání. Japonská společnost prodala 3,43 milionu Switchů a 41,41 milionu kopií her, hardware tedy oproti loňsku oslabil o 22,9 % a software o 8,6 %. Podle Nintenda se na tom podepsala čipová krize, kvůli které nedokáže naplňovat poptávku po konzolích. Zájem ale pořád je a firma očekává, že během tohoto účetního roku prodá 21 milionů Switchů.

Z oněch 3,43 milionu již 1,52 milionu tvoří luxusnější model s OLEDem, 1,32 milionu klasický Switch a 0,59 pak základní Switch Lite. Od března 2017 již Nintendo prodalo 110,71 milionu těchto hybridních konzolí a stále stoupá v historickém žebříčku.

Před ním se nachází PlayStation 4 se 116,97 milionu kusů a Game Boy se 118,69 milionu. První handheld Nintenda už samozřejmě nic nepřidá a prodeje PS4 nestojí za řeč. Za předchozí kvartál Sony prodalo 2,4 milionu PS5, ale PS4 už z reportu vyřadilo, takže se za tři měsíce prodalo již méně než 100 tisíc kusů.

Nintendo naopak slibuje lepší dostupnost Switche během podzimu, k tomu silné Vánoce, takže laťku 120 milionů by ještě na konci kalendářního roku mohlo zdolat. Pak už jsou před ním jen Nintendo DS (154,02 milionu) a PlayStation 2 (158,7 milionu).

Nintendo Switch

Kde by ale Japonci mohli v dohledné době přepisovat tabulky, je prodej her. Minimálně na vlastních platformách. Na Switchi již Nintendo prodalo 863,59 milionu kopií, na Wii pak 921,85 milionu a na DS 948,76 milionu. Switch má nabito na to, aby příští rok poprvé zdolalo miliardovou laťku.